أخبار بني سويف|استقبال 1100 زائر خلال سبتمبر.. وبروتوكول تعاون لسداد مصروفات المغتربين بالجامعة

سياحة بني سويف: استقبلنا أكثر من 1100زائرا خلال سبتمبر 2025

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الجهود المبذولة ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، والعمل على إبراز المقومات الأثرية والتاريخية والبيئية التي تتميز بها المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، لاسيما وأن قطاع السياحة يعد أحد أبرز القطاعات الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة

ضبط 662 كجم أغذية فاسدة.. حملة مفاجئة على منشآت غذائية ببني سويف

نفذت إدارة الطب الوقائي حملة مسائية مفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة بني سويف.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمصانع، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وسلامة تداول الأغذية ومتابعة صلاحيتها.

وقادت الحملة الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، بمشاركة الدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وفريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية.

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف ومصر الخير لسداد مصروفات الطلبة المغتربين

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف .

تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمؤسسة متمثلة في برنامج ابن السبيل حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور حماده محمد محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والعميد مدحت أحمد جمال مدير أول برنامج "ابن السبيل" بمؤسسة مصر الخير لسداد المصروفات الدراسية للطلاب المغتربين غير القادرين الذين تنطبق عليهم معايير برنامج ابن السبيل، بحضور أحمد حلمى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف.