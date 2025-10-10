قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا جديدًا
بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك
وسائل إعلام عبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
رويترز: قوة المهام المشتركة الخاصة بغزة ستضم جنودا من مصر وقطر
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام
النقل تحذر المواطنين من السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي
نتنياهو لـ" ويتكوف": جنودنا في غزة شكلوا ضغطا عسكريا أدى إلى عزل حماس
تعرف على كواليس اجتماع لبيب مع مدرب الزمالك وجون إدوارد
محافظات

أخبار بني سويف|استقبال 1100 زائر خلال سبتمبر.. وبروتوكول تعاون لسداد مصروفات المغتربين بالجامعة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف.

سياحة بني سويف: استقبلنا أكثر من 1100زائرا خلال سبتمبر 2025
في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الجهود المبذولة ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، والعمل على إبراز المقومات الأثرية والتاريخية والبيئية التي تتميز بها المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، لاسيما وأن قطاع السياحة يعد أحد أبرز القطاعات الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة

ضبط 662 كجم أغذية فاسدة.. حملة مفاجئة على منشآت غذائية ببني سويف
نفذت إدارة الطب الوقائي حملة مسائية مفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة بني سويف.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمصانع، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وسلامة تداول الأغذية ومتابعة صلاحيتها.

وقادت الحملة الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، بمشاركة الدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وفريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية.

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف ومصر الخير لسداد مصروفات الطلبة المغتربين
تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف .

تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمؤسسة متمثلة في برنامج ابن السبيل حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور حماده محمد محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والعميد مدحت أحمد جمال مدير أول برنامج "ابن السبيل" بمؤسسة مصر الخير لسداد المصروفات الدراسية للطلاب المغتربين غير القادرين الذين تنطبق عليهم معايير برنامج ابن السبيل، بحضور أحمد حلمى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

