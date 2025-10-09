بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف ومصر الخير لسداد مصروفات الطلبة المغتربين

تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمؤسسة متمثلة في برنامج ابن السبيل حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور حماده محمد محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والعميد مدحت أحمد جمال مدير أول برنامج "ابن السبيل" بمؤسسة مصر الخير لسداد المصروفات الدراسية للطلاب المغتربين غير القادرين الذين تنطبق عليهم معايير برنامج ابن السبيل، بحضور أحمد حلمى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف.

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف .

وأكد الدكتور "طارق على" أن الجامعة تعمل دائما على توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وأن بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير يهدف إلى مساعدة الطلاب على استكمال دراستهم وتحصيلهم العلمى بمختلف كليات الجامعة.

وأشار رئيس جامعة بنى سويف إلى أن الجامعة تعمل دائماً على دعم أبنائها الطلاب الغير القادرين لسداد المصروفات فى مراعاة الجانب الإنساني وحثهم على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية وتذليل اى عقبات تمنعهم من مواصلة المسيرة التعليمية.

وأكد مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف أن برنامج ابن السبيل يمثل أحد أهم البرامج التى تقوم مؤسسة مصر الخير بتنفيذها، حيث يخدم البرنامج فئة عريضة من الطلبة المغتربين من خلال التعاقد مع الجامعات المصرية بغرض توفير الدعم لتحمل المصروفات الدراسية للطلاب الغير قادرين.