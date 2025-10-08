طلاب غير مسجلين بنظام القبول.. رئيس جامعة بني سويف الأهلية يحول موظفين للتحقيق

أكد الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أنه تم إلغاء قيد 4 طلاب بالجامعة بعد أعوام من الدراسة، بعد اكتشاف أن اسمهم غير مُدرج على نظام الجامعات الأهلية منذ البداية، بسبب قبوله دون تحقيق الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بالجامعة.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف الأهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الواقعة شملت أربعة طلاب آخرين في تخصصات مختلفة تبين أنهم التحقوا دون استيفاء الحد الأدنى لمجموع القبول، مؤكدًا أنه تم التنسيق لنقلهم إلى جامعات أخرى تتناسب مع مجموعهم الحقيقي.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أن الجامعة اعتبرت ما حدث خطأً إداريًا فرديًا، وتم تحويل الموظف المسؤول للتحقيق، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة جلست مع أولياء الأمور لتوضيح الموقف، مؤكدًا أن الخطأ مشترك بين أكثر من طرف، وأن الجامعة حريصة على تصحيح الوضع بما يحفظ حق الطلاب دون الإخلال بالقواعد المنظمة للقبول.

وقال رئيس جامعة بني سويف الأهلية: "الطالب أسامة والطلاب الآخرون دون الحد الأدنى للقبول بالجامعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على أن الجامعة لن تتهاون في تطبيق اللوائح"، موضحًا أن الجامعة تسعى لتعزيز الانضباط والشفافية في منظومة القبول، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.