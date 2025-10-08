نائب محافظ بني سويف يبحث مع البنك الزراعي المصري تعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات مجتمعية والمشاركة في مهرجان النباتات الطبية والعطرية

التقى "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المهندس بهجت سنجر مدير عام البنك الزراعي المصري، هشام الصيفي رئيس المنطقة، وذلك في حضور : أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ

ناقش نائب المحافظ سبل تعزيز التعاون مع البنك في تنفيذ مبادرات مجتمعية لتعظيم الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل لدعم صغار المزارعين والمربين في مجالات الإنتاج الحيواني،علاوة على بحث آليات مشاركة البنك في فعاليات المقرر عقدها ضمن مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية في دورتها الرابعة خلال الأيام القليلة المقبلة

وأكد نائب المحافظ ترحيبه بمبادرة البنك للمشاركة في المهرجان والموتمر والذي يستهدف تطوير قطاع هام وحيوي من النباتات الطبية والعطرية ، مشيداً بدور البنك الزراعي وبرامجه التنموية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بتشجيع المشروعات الصغيرة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني، والتي تمثل مصدر دخل أساسيًا للكثير من المواطنين، لاسيما في قرى الريف المصري.