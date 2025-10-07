محافظ بني سويف يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو

قدّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تهانيه للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يتولّى هذا المنصب المرموق.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر لمصر والمصريين، ويعكس تقدير المجتمع الدولي للكفاءات المصرية المتميزة، مشيدًا بالدور البارز الذي قام به الدكتور العناني في إبراز التراث الثقافي والتاريخي لمصر على المستوى العالمي.

وأضاف محافظ بني سويف أن هذا التتويج يأتي في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي دعمت الكوادر المصرية وأتاحت لها فرص التميز على الساحة الدولية. كما يُجسّد الإنجاز التفوق المصري وقدرة مصر على المساهمة بفعالية في المؤسسات العالمية، ويشكل نموذجًا يحتذى به للكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، ويعزز مكانة مصر الثقافية والدبلوماسية عالميًا.