مدير مديرية أوقاف بني سويف يلقي المحاضرة الافتتاحية للدورة التدريبية للأئمة بالمجلس القومي للمرأة

بتوجيهات كريمة من معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ألقى الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف بني سويف المحاضرة الافتتاحية للدورة التدريبية المخصصة للسادة الأئمة، والتي عُقدت بمقر المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة في نشر الوعي الأسري والمجتمعي، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في دعم قضايا المرأة وتمكينها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نرمين محمود مدير المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والدكتورة ياسمين مدير التدريب بالمجلس القومي للمرأة، و سعيد منسق المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات الدعوية ومديري الإدارات الفرعية بمديرية الأوقاف.

وفي كلمته، أكد الدكتور عاصم قبيصي أن وزارة الأوقاف تولي اهتماماً خاصاً بملف الأسرة والمرأة والتربية الوجدانية، إدراكاً منها لدور المرأة المحوري في بناء المجتمع وصناعة الوعي، مشيراً إلى أن الإمام والداعية شريكان في ترسيخ قيم الاحترام المتبادل، والتفاهم الأسري، والمواطنة الصالحة.

كما ثمّن “قبيصي” الجهود المتميزة التي يبذلها المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة المصرية وتدريب الكوادر الدعوية والاجتماعية، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً مشرفاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية في بناء الإنسان المصري وحماية القيم الأخلاقية.

وفي ختام اللقاء، أعربت الدكتورة نرمين محمود عن تقديرها لجهود وزارة الأوقاف في مجال التوعية الأسرية، مشيدة بحرصها الدائم على مد جسور التعاون والتكامل مع المجلس القومي للمرأة في خدمة قضايا المجتمع.