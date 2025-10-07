نائب محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين في القطاعات والمرافق

عقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح ، الذي يُعقد أسبوعياً بقاعة ديوان عام المحافظة ، لبحث شكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية ، بجانب مناقشة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الدعم المتاحة للحالات الإنسانية من الأسر والفئات الأولى بالرعاية بالمناطق والأكثر احتياجا ، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن والقرى ووكلاء الوزارات ومديري المديريات المعنية وشركات المرافق .

بدأ اللقاء ببحث شكوى تقدم به أحد أهالي قرية باها/مركز بني سويف، يتضرر فيها من مياه مجهولة المصدر بالشارع الكائن به منزله،حيث وجه نائب المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية بمراجعة موقف كسح الخزانات الأهلية التقليدية،مع التأكيد على ضرورة توعية ومتابعة الأهالي وحثهم على كسح الخزانات التقليدية بانتظام"الطرنشات"واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين،لعدم تفاقم المشكلة،فيما أضاف رئيس القرية أنه تم تحرير محضر لغير الملتزمين بكسح الخزانات التقليدية بالقرية،ومن المقرر توصيل الخدمة لها ضمن مشروعات الصرف بقرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ”.

كما كلف نائب المحافظ التنفيذيين المعنيين من الشركة والوحدة المحلية والتضامن ، بدراسة مقترح يتضمن تدريب إحدى الجمعيات الأهلية العاملة في مجال تنمية المجتمع على أعمال التطهير والكسح ووضع تصور لآلية وإجراءات تنفيذ هذا المقترح بعد دراسته من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية.

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين- من وجود مطبين صناعيين يؤثران على الحركة المرورية بأحد شوارع قرية تزمنت الشرقية، استمع نائب المحافظ للإجراءات التي تمت في هذا الشأن ،حيث أوضح مدير عام الطرق والنقل أن المطبين تم إنشاؤهما وفقًا لقواعد العمل، بناء على طلب إدارة المدرسة الكائنة بالشارع المذكور ، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين أثناء عبورهم.

وبالنسبة للطلب الذي تقدم به أحد المواطنين من قرية الشقر ،يلتمس فيه نقل أحد أعمدة الإنارة بالشارع نظرًا لقربه من وصلة مياه بالشبكة الأرضية، أوضح رئيس مركز ومدينة الفشن أنه تم فحص الشكوى على الفور، وتم بالفعل نقل عمود الإنارة و إصلاح كسر بأحد مواسير الشبكة و إزالة أسباب الشكوى بشكل نهائي.

وقرر نائب المحافظ صرف مساعدة مالية لأسرتين من الأرامل من إحدى قرى مركز بني سويف- نظرًا لظروفهما الصحية والاجتماعية الصعبة، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لدراسة حالتهما، والعمل على توفير مصدر دخل ثابت لهما، من خلال دعم إحداهما ببضاعة لبدء مشروع صغير، وتوفير مشروع بسيط للأخرى، بما يضمن لهما حياة كريمة ويساعدهما على مواجهة أعباء المعيشة.