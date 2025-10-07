محافظ بني سويف يتلقى تقريرًا حول استعدادات تسويق مسار العائلة المقدسة

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة، بشأن نتائج زيارة وفد هيئة تنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار،ومسؤولى الشركة الاستشارية المنفذة لحملات التسويق الخاصة بنقاط مسار العائلة المقدسة(مجئ السيدة مريم العذراء والسيد المسيح عليهما السلام من فلسطين إلى مصر)

تضمن التقرير _ الذي أعدته الإدارة العامة للسياحة ببني سويف _ الإشارة إلى التواصل مع الإدارة العامة الاستراتيجية بوزارة السياحة برئاسة الدكتور عادل الجندي مدير عام الإدارة ،والإدارة العامة للترويج السياحي بالهيئة بقيادة محمد سعيد عضو ،للوقوف على كافة الاستعدادات واتخاذ اللازم لتنفيذ حملات تسويق خاصة بنقاط مسار العائلة المقدسة

و قام وفد الهيئة العامة لتنشيط السياحة ومسؤولو الشركة الاستشارية ، بزيارة بعض الأديرة الأثرية والتاريخية بمراكز الواسطى وناصر وبني سويف، (دير الميمون،دير العذراء ببياض العرب ودير الانبا انطونيوس بناصر)، وكان في الاستقبال كل من : أ .رانيا محمد عزت مدير عام السياحة ،أ .هبة السيد عزت وكيل الإدارة العامة للسياحة ،أ.محمد فتحي مسؤول الرحلات ، بحانب رعاة الأديرة والذين قدموا كافة المعلومات والتسهيلات الخاصة بكل دير

من جهتها أضافت مدير عام الإدارة العامة للسياحة ببني سويف، أن قدوم ( السيدة مريم العذراء والسيد المسيح عليهما السلام) ضمن مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم في فلسطين إلى مصر،يمثل حدثا من أهم الأحداث الدينية والتاريخية التي تركت بصمات خالدة في التراث المصري ويمتد أثرها ليشمل جوانب سياحية َوأثرية وفنية وثقافية وموروث شعبي مصري جرت أحداثه على أرض وادي النيل وتوارثتها الأجيال جيل بعد جيل