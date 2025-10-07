قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتلقى تقريرًا حول استعدادات تسويق مسار العائلة المقدسة

سباحة بني سويف
سباحة بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ  بني سويف، تقريراً من الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة، بشأن نتائج زيارة وفد هيئة تنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار،ومسؤولى الشركة الاستشارية المنفذة لحملات التسويق الخاصة بنقاط مسار العائلة المقدسة(مجئ السيدة مريم العذراء والسيد المسيح عليهما السلام من فلسطين  إلى مصر)

تضمن التقرير _ الذي أعدته الإدارة العامة للسياحة ببني سويف _ الإشارة إلى التواصل مع الإدارة العامة الاستراتيجية بوزارة السياحة برئاسة الدكتور  عادل الجندي مدير عام الإدارة ،والإدارة العامة للترويج السياحي بالهيئة بقيادة  محمد سعيد عضو ،للوقوف على  كافة الاستعدادات واتخاذ اللازم لتنفيذ حملات تسويق خاصة بنقاط مسار العائلة المقدسة

و قام وفد الهيئة العامة لتنشيط السياحة ومسؤولو الشركة الاستشارية ، بزيارة بعض الأديرة الأثرية والتاريخية بمراكز  الواسطى وناصر وبني سويف، (دير الميمون،دير العذراء ببياض العرب ودير الانبا انطونيوس بناصر)، وكان في الاستقبال كل من : أ .رانيا محمد عزت مدير عام السياحة ،أ .هبة السيد عزت وكيل الإدارة العامة للسياحة ،أ.محمد فتحي مسؤول الرحلات ، بحانب رعاة الأديرة والذين قدموا كافة المعلومات والتسهيلات الخاصة بكل دير

من جهتها أضافت مدير عام الإدارة العامة للسياحة ببني سويف، أن قدوم ( السيدة مريم العذراء والسيد المسيح عليهما السلام) ضمن مسار العائلة  المقدسة في الهروب من بيت لحم في فلسطين إلى مصر،يمثل حدثا من أهم الأحداث الدينية والتاريخية التي تركت بصمات خالدة في  التراث المصري ويمتد أثرها ليشمل جوانب سياحية َوأثرية وفنية وثقافية وموروث شعبي مصري جرت أحداثه على أرض وادي النيل وتوارثتها الأجيال جيل بعد جيل

بني سويف سياحة بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد نعينع ناعيا الدكتور أحمد عمر هاشم: فقدت أخا حبيبا وصديقا عزيزا

أحمد عمر هاشم

ناعيًا أحمد عمر هاشم.. البحوث الإسلامية: فقدنا حارسا أمينا على السُّنة النبوية

أحمد عمر هاشم

مفتي الهند ينعي عمر هاشم: عالم فذ وأحد أركان الدعوة والعلم

بالصور

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد