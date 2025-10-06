بني سويف .. استلام 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين ، بالإشراف على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ، بتوفير التيسيرات المطلوبة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها، مشيداً بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية، معرباً عن تقديره للمساهمين في المشروع باعتباره من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها وزارة الأوقاف بقيادة الوزير فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري .

فيما أضاف مدير الدعوة بالمحافظة أنه تم"اليوم"استلام كمية تقدر بـ 2 طن لحوم ، كدفعة جديدة ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة بتوزيعها على محافظات الجمهروية بالتعاون والتنسيق مع التضامن،وذلك في ضوء قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة،والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة.