محافظ بني سويف يهنئ قائد القاعدة الجوية بذكرى نصر أكتوبر





قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بزيارة لقاعدة بني سويف الجوية،ضمن فعاليات احتفال محافظة بني سويف بالذكرى الــ 52 لمعركة العبور المجيدة في السادس من أكتوبر 1973، حيث كان فى الاستقبال: العميد طيار أحمد محمد حسين قائد القاعدة الجوية بدنديل

رافق المحافظ خلال الزيارة :السيد بلال حبش نائب المحافظ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ،هاشم شوقي رئيس مركز ومدينة ناصر ،وبعض القيادات العسكرية و الأمنية.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لقائد القاعدة الجوية بهذه المناسبة،وحرص على التوقيع في دفتر الزيارات بمدخل المبنى الإداري للقاعدة،معربا عن تقديره لقيادات وأفراد سلاح الطيران ، والذي كان له دور هام في تحقيق النصر في معركة العبور العظيم بفضل بسالة وجسارة نسور الجو من الطيارين المصريين المشهود له بالكفاءة والاحترافية،حيث سطرت قواتنا المسلحة ملحمة وطنية عربية استعادت خلالها الأمتان المصرية و العربية قوتها وهويتها في معركة العزة والكرامة