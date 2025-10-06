قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ قائد القاعدة الجوية بذكرى نصر أكتوبر

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف



قام الدكتور محمد هاني  غنيم محافظ بني سويف،بزيارة لقاعدة بني سويف الجوية،ضمن فعاليات  احتفال محافظة بني سويف بالذكرى الــ 52 لمعركة العبور المجيدة في السادس من أكتوبر 1973، حيث  كان فى الاستقبال: العميد طيار أحمد محمد حسين قائد القاعدة الجوية بدنديل

رافق المحافظ خلال الزيارة :السيد بلال حبش نائب المحافظ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ،هاشم شوقي  رئيس مركز ومدينة ناصر ،وبعض القيادات العسكرية و الأمنية. 

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لقائد القاعدة الجوية بهذه المناسبة،وحرص على التوقيع في دفتر الزيارات بمدخل المبنى الإداري للقاعدة،معربا عن تقديره لقيادات وأفراد  سلاح الطيران ، والذي كان له دور هام في تحقيق النصر في معركة العبور العظيم بفضل بسالة وجسارة نسور الجو من الطيارين المصريين المشهود له بالكفاءة والاحترافية،حيث سطرت قواتنا المسلحة ملحمة وطنية عربية استعادت خلالها الأمتان  المصرية و العربية قوتها وهويتها في معركة  العزة والكرامة

بني سويف اكتوبر 73

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

وفيها أيه يعني

إيرادات السينما أمس| وفيها إيه يعني يواصل الصدارة.. وضي الوصيف

صورة ارشيفية لحرب اكتوبر

حنان مطاوع تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر: يوم العزة

عبد الحليم حافظ

رايات النصر.. حكاية وكواليس أشهر 3 أغان عن حرب أكتوبر

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد