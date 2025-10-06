وكيل تعليم بني سويف تتابع سير الدراسة بمدرستي الخيرية الابتدائية والسادات الاعدادية





قامت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف صباح اليوم بمتابعة عددا من المدارس التابعة لإدارة بني سويف.



وذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط داخل المدارس.



واستهلت وكيل الوزارة جولتها بتفقد مدرسة الخيرية الابتدائية الإسلامية المشتركة، وذلك للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات والآليات المعلنة والتأكد من الإلتزام بالقرارات الوزارية بشأن توزيع الكثافات الطلابية

وخلال الزيارة تفقدت وكيل الوزارة حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والمكتبة والأنشطة المختلفة وحرصت على التحاور مع التلاميذ حول العملية التعليمية ومدى تنفيذ التعليمات الخاصة بالحضور والواجبات المدرسية وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية وأعمال السنة

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ.



ثم توجهت وكيل الوزارة لتفقد مدرسة محمد أنور السادات الاعدادية بنين وخلال الجولة قدمت وكيل الوزارة التهنئة لرجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد.

ووجهت وكيل الوزارة الطلاب بقراءة تاريخ مصر على مر العصور وأن يعتزوا ويفتخروا برجال القوات المسلحة وأن يتزودوا بالعلم لتحقيق مستقبل مشرق لوطننا مصر

كما أكدت على أهمية الاستمرار في أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.



وشددت وكيل الوزارة على متابعة نسب الغياب يوميا وأول بأول واخطار أولياء الأمور بموقف أبنائهم من الحضور والغياب وكذلك متابعة التقييمات الأسبوعية.