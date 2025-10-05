قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
محافظات

بني سويف .. تحرير 400 محضر لمخالفات بمخابز وأسواق ومستودعات

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 27سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين،استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

حيث أشار التقرير إلى استمرار الحملات المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، والتي أسفرت عن تحرير 250 محضرًا متنوعا، شملت مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إضافة إلى عدم وجود ميزان معتمد، والتصرف في جزء من حصة المخبز من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع.

أوضح التقرير أنه تم صرف 25% من المقررات التموينية للبدالين التموينيين عن شهر أكتوبر الجاري، وخلال الحملات الميدانية، تم تحرير 18 مخالفة متنوعة، شملت 8 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محضرًا لتجار تموينيين بسبب الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، أسفرت الحملات المشتركة عن تحرير أكثر من 150 محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة، حيث أسفرت الحملات في ملف المخابز السياحية والفينو عن تحرير ٣ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لاستخدام دقيق بلدي مدعم في إنتاج الخبز السياحي تم خلالها التحفظ على ٥ أجولة دقيق، ومحضر لإنتاج خبز بلدي غير مصرح به تم خلالها التحفظ على ١٥٠ رغيفًا، بالإضافة إلى ٣٠ محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و١٤ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محل أسمدة لبيعه أسمدة زراعية مدعمة بالسوق السوداء وضبط ٨ أجولة سماد، ومحضر أخرى لحيازة سكر ناقص الوزن تم خلالها التحفظ على طن واحد من السكر.

وفي مجال الغش التجاري تم تحرير ٣ محاضر مختلفة والتحفظ على كميات متنوعة من اللحوم المجمدة ومواد الطلاء والسيليكون وورق الحائط غير الصالحة للاستخدام، كما حررت المديرية ٢٢ محضر ضد جزارين لبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وضبط ١٨٦ كجم من اللحوم البلدية، ومحضر لحيازة سلع مجهولة المصدر شملت كميات أرز ومقرمشات وسكر وأعلاف.

وفي مجال الرقابة على المنافذ التموينية تم ضبط ٣ محاضر شملت تجميع سلع تموينية والعمل دون ترخيص وعدم وجود سجل الزيارات، إضافة إلى ٣ محاضر ضد محلات سجائر لحيازتها ٨٣٠ علبة مهربة مجهولة المصدر، ومحاضر لممارسة أنشطة تجارية دون ترخيص، و٣٤ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و٢٣ محضر لعدم استخراج شهادات صحية، كما تم تحرير ١٧ محضر في مجال المواد البترولية شملت مخالفة نقل أسطوانات بوتاجاز خارج خط السير والتحفظ على سيارة بها ٢٥٠ أسطوانة، وضبط ٣ طلمبات غير مرخصة جمعت ٥٠٠ لتر مواد بترولية مدعمة، و١٠ محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلقة أثناء مواعيد العمل الرسمية، و٣ محضر ضد محطات بنزين لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والخدمات.

بني سويف تموين بني سويف مخافظة بني سويف

