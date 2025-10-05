تشييع جثامين ضحايا حادث الطريق الأوسطي في بني سويف| صور

شيّع الالاف من أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، في جنازة مهيبة، جثامين 4 شباب من أبناء القرية، لقوا مصرعهم إثر حادث مأساوي على الطريق الأوسطي فى القاهرة أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص صباح أمس السبت، حيث خيّم الحزن على الأجواء وسادت حالة من الانهيار بين ذوي الضحايا الذين ودعوا أبناءهم وسط دموع وأصوات بكاء هزّت أركان القرية

والضحايا هم: إسلام محمود، أحمد حسين فؤاد، محمود سامي، وكردي ريان، وجميعهم من شباب القرية الذين عرفوا بحسن الخلق والاجتهاد، ما ضاعف من حجم الحزن لفقدانهم المفاجئ.

ووفقًا لشهود عيان من الأهالي، فقد تحولت القرية منذ الصباح إلى سرادق عزاء كبير، حيث خيّم السكون على الشوارع وأُغلقت المحال التجارية، في إشارة واضحة لحجم الفاجعة التي أصابت الجميع،

وأكد عدد من ذوي الضحايا أنهم لا يصدقون ما حدث، معتبرين أن فقدان أربعة من خيرة شباب القرية في لحظة واحدة كارثة كبرى لا يمكن تعويضها.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بالحادث صباح امس السبت ، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن ميكروباص كان يستقل الضحايا تعرض لحادث مروري مفاجئ أسفر عن مصرعهم وإصابة آخرين، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.



وخيمت حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي وحرص الجميع على المواساة والدعاء للضحايا، حيث نعَى المئات من أبناء بني سويف وأصدقائهم شباب القرية الراحلين، مؤكدين أنهم تركوا أثرًا طيبًا في حياتهم، وأن رحيلهم المفاجئ ترك جرحًا عميقًا في قلوب الجميع.