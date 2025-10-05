قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!
حوادث

تشييع جثامين ضحايا حادث الطريق الأوسطي في بني سويف| صور

تشييع جنازة ببني سويف
تشييع جنازة ببني سويف

شيّع الالاف من أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، في جنازة مهيبة، جثامين 4 شباب من أبناء القرية، لقوا مصرعهم إثر حادث مأساوي على الطريق الأوسطي فى القاهرة أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص صباح أمس السبت، حيث خيّم الحزن على الأجواء وسادت حالة من الانهيار بين ذوي الضحايا الذين ودعوا أبناءهم وسط دموع وأصوات بكاء هزّت أركان القرية 

والضحايا هم: إسلام محمود، أحمد حسين فؤاد، محمود سامي، وكردي ريان، وجميعهم من شباب القرية الذين عرفوا بحسن الخلق والاجتهاد، ما ضاعف من حجم الحزن لفقدانهم المفاجئ. 

ووفقًا لشهود عيان من الأهالي، فقد تحولت القرية منذ الصباح إلى سرادق عزاء كبير، حيث خيّم السكون على الشوارع وأُغلقت المحال التجارية، في إشارة واضحة لحجم الفاجعة التي أصابت الجميع،

وأكد عدد من ذوي الضحايا أنهم لا يصدقون ما حدث، معتبرين أن فقدان أربعة من خيرة شباب القرية في لحظة واحدة كارثة كبرى لا يمكن تعويضها.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بالحادث صباح امس السبت ، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن ميكروباص كان يستقل الضحايا تعرض لحادث مروري مفاجئ أسفر عن مصرعهم وإصابة آخرين، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.


وخيمت حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي وحرص الجميع على المواساة والدعاء للضحايا، حيث نعَى المئات من أبناء بني سويف وأصدقائهم شباب القرية الراحلين، مؤكدين أنهم تركوا أثرًا طيبًا في حياتهم، وأن رحيلهم المفاجئ ترك جرحًا عميقًا في قلوب الجميع.

بني سويف بهبشين ناصر

