زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقرير المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  أهمية الدور الذي تلعبه المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف، باعتبارها إحدى الركائز الاستثمارية الواعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تعزيز المناخ الاستثماري في هذا القطاع الحيوي المرتبط بخطط التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور علاء محمد سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بعرض تقرير حول مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية التابعة لشركة واحات السليكون للمناطق التكنولوجية، والتي انعقدت بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، برئاسة السيد هاشم عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، وبحضور العميد أحمد الزناتي رئيس شركة واحات السليكون بالمنطقة التكنولوجية ببني سويف، المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة،بجانب ممثلي جهاز تنظيم الاتصالات والمناطق الاستثمارية التكنولوجية وعدد من المشروعات العاملة بالمنطقة.

 

وتضمن التقرير أن الجلسة ناقشت إعداد دليل متكامل يضم كافة المعلومات المتعلقة بالحوافز والفرص الاستثمارية المقدمة للمستثمرين بالمنطقة التكنولوجية ببني سويف، بجانب وضع إطار واضح للفرص الاستثمارية المتاحة بأراضي المنطقة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار والعمل على تذليلها بما يسهم في دعم معدلات التنمية وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمنطقة.

 

كما أوضح التقرير أن الجلسة خرجت بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها العمل على زيادة فرص العمل المتاحة بالمنطقة، وتفعيل تطبيق الهاتف الخاص بشركة واحات السليكون وإتاحته للطلاب والمهتمين، والانتهاء من توصيل المرحلة الأخيرة من المرافق الأساسية من كهرباء ومياه، بجانب توقيع بروتوكول تعاون مع شركات النقل لتوفير خطوط أتوبيسات تخدم المترددين على المنطقة، فضلاً عن التنسيق مع المعهد القومي للاتصالات لتقديم برامج تدريبية تسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة مثل التأمينات والضرائب والبريد لتوفير الخدمات وتيسير الإجراءات للشركات المتواجدة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة لدراسة الموضوعات التفصيلية المتعلقة بتطوير المنطقة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

نوح آدم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

أسعار الدواجن

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

من هو العدو الصامت في الأرز؟

سعر الدولار اليوم

تورتيلا برجر الدجاج

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات
فيات
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
غرق المنوفيه

الخطيب

نوى المشمش

