محافظ بني سويف يناقش تقرير المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية الدور الذي تلعبه المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف، باعتبارها إحدى الركائز الاستثمارية الواعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تعزيز المناخ الاستثماري في هذا القطاع الحيوي المرتبط بخطط التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور علاء محمد سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بعرض تقرير حول مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية التابعة لشركة واحات السليكون للمناطق التكنولوجية، والتي انعقدت بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، برئاسة السيد هاشم عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، وبحضور العميد أحمد الزناتي رئيس شركة واحات السليكون بالمنطقة التكنولوجية ببني سويف، المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة،بجانب ممثلي جهاز تنظيم الاتصالات والمناطق الاستثمارية التكنولوجية وعدد من المشروعات العاملة بالمنطقة.

وتضمن التقرير أن الجلسة ناقشت إعداد دليل متكامل يضم كافة المعلومات المتعلقة بالحوافز والفرص الاستثمارية المقدمة للمستثمرين بالمنطقة التكنولوجية ببني سويف، بجانب وضع إطار واضح للفرص الاستثمارية المتاحة بأراضي المنطقة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار والعمل على تذليلها بما يسهم في دعم معدلات التنمية وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمنطقة.

كما أوضح التقرير أن الجلسة خرجت بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها العمل على زيادة فرص العمل المتاحة بالمنطقة، وتفعيل تطبيق الهاتف الخاص بشركة واحات السليكون وإتاحته للطلاب والمهتمين، والانتهاء من توصيل المرحلة الأخيرة من المرافق الأساسية من كهرباء ومياه، بجانب توقيع بروتوكول تعاون مع شركات النقل لتوفير خطوط أتوبيسات تخدم المترددين على المنطقة، فضلاً عن التنسيق مع المعهد القومي للاتصالات لتقديم برامج تدريبية تسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة مثل التأمينات والضرائب والبريد لتوفير الخدمات وتيسير الإجراءات للشركات المتواجدة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة لدراسة الموضوعات التفصيلية المتعلقة بتطوير المنطقة.