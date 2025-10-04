قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع دليفرى صدمته سيارة تسير عكس الاتجاه في بورسعيد
غراء عظمي يغنى عن الجراحة | الصين تبتكر تكنولوجيا حديثة لمعالجة الكسور خلال 3 دقائق
بيراميدز يختتم استعداداته للقاء العودة مع الجيش الرواندى بالقاهرة
كيف ماتت ميمي شكيب؟.. أسرار وتفاصيل مهمة يكشفها الكاتب محمد الشماع
ثواب التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم.. تعرف عليه
قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة
تركيا : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً
بناء الوطن والحفاظ عليه.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك
هنبقي في المركز الخامس ..الدرديري يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك
يائير لابيد: ينبغي على إسرائيل الانضمام إلى المناقشات التي يقودها ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| ترتيبات للمرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات.. ضبط سيارة محملة بطن دقيق بلدي مدعم

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

محافظ بني سويف يناقش ترتيبات المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الاستعدادات الخاصة باستكمال سير العمل في حملات الموجة الــ 27 لإزالة التعديات والتي تنفذها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،ضمن خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت ، لاستعراض الترتيبات والتجهيزات الخاصة ببدء المرحلة الثالثة من الموجة الحالية لإزالة التعديات والمقرر تنفيذها  اعتبارا  من باكر السبت  وحتى 24 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تموين إهناسيا يضبط سيارة محملة بطن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
تمكنت إدارة تموين إهناسيا بمحافظة بني سويف من ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بطن كامل، قبل ترويجها وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية.

وأوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن الحملة التي جرى تنفيذها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمستودعات، وضبط أي محاولات للتلاعب في السلع المدعمة، حفاظًا على حق المواطن في الحصول على الدعم المقرر بجودة وأسعار مناسبة.

جامعة بني سويف تحصد 3 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية "للكروس فيت"
أعلن الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على3 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية "للكروس فيت" Be Fit ، والتي أقيمت في مدينة بورسعيد، بمشاركة ٥ لاعبين من الجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الهوارى منسق الأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

وأشاد الدكتور طارق، بالجهد المبذول من قِبل الإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب في الحصول على المراكز الأولى في هذه البطولة، موجهاً الشكر لهم ومؤكدًا على اهتمام الجامعة بالجانب الرياضي وتشجيع الطلاب بشكل دائم ومستمر لتتمكن الجامعة من تخريج أجيال جديدة ونماذج مشرفة قادرة على المنافسة والمساهمة في بناء الوطن، مؤكدا أن الجامعة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين رياضياً في كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، وأن الجامعة تعمل دائماً على تهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المتنوعة.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

يسرا المسعودي و أحمد الفيشاوي

يسرا المسعودي و أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع

ندوة الفنان رياض الخولي

رياض الخولي: مشواري مليء بالتحديات.. وعام 1996 كان نقطة التحول

بوستر حفل عمرو دياب

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي1 نوفمبر

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد