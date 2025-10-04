أخبار بني سويف| ترتيبات للمرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات.. ضبط سيارة محملة بطن دقيق بلدي مدعم

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

محافظ بني سويف يناقش ترتيبات المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الاستعدادات الخاصة باستكمال سير العمل في حملات الموجة الــ 27 لإزالة التعديات والتي تنفذها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،ضمن خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت ، لاستعراض الترتيبات والتجهيزات الخاصة ببدء المرحلة الثالثة من الموجة الحالية لإزالة التعديات والمقرر تنفيذها اعتبارا من باكر السبت وحتى 24 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تموين إهناسيا يضبط سيارة محملة بطن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

تمكنت إدارة تموين إهناسيا بمحافظة بني سويف من ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بطن كامل، قبل ترويجها وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية.

وأوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن الحملة التي جرى تنفيذها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمستودعات، وضبط أي محاولات للتلاعب في السلع المدعمة، حفاظًا على حق المواطن في الحصول على الدعم المقرر بجودة وأسعار مناسبة.

جامعة بني سويف تحصد 3 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية "للكروس فيت"

أعلن الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على3 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية "للكروس فيت" Be Fit ، والتي أقيمت في مدينة بورسعيد، بمشاركة ٥ لاعبين من الجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الهوارى منسق الأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

وأشاد الدكتور طارق، بالجهد المبذول من قِبل الإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب في الحصول على المراكز الأولى في هذه البطولة، موجهاً الشكر لهم ومؤكدًا على اهتمام الجامعة بالجانب الرياضي وتشجيع الطلاب بشكل دائم ومستمر لتتمكن الجامعة من تخريج أجيال جديدة ونماذج مشرفة قادرة على المنافسة والمساهمة في بناء الوطن، مؤكدا أن الجامعة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين رياضياً في كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، وأن الجامعة تعمل دائماً على تهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المتنوعة.