إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم تروسيكلين في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين تروسيكلين، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكلين بدائرة مركز إهناسيا، وعلى الفور وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلٍ من:

منى خالد عبد الحفيظ، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى.

رزق شعبان سعد، عامين، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

منصور طه محمد، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.

مها فوزي عبد القادر، 17 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

منى خميس أحمد، 40 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة.

فتحية حسين علي، 58 سنة، مصابة بجرح قطعي بالجبهة طوله نحو 15 سم.

سعد عبد الوهاب راغب، 38 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وجرى نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى إهناسيا التخصصي، حيث يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، مدير عام المستشفى.