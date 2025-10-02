جامعة بني سويف تحصد 3 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية "للكروس فيت"

أعلن الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على3 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية "للكروس فيت" Be Fit ، والتي أقيمت في مدينة بورسعيد، بمشاركة ٥ لاعبين من الجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الهوارى منسق الأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

وأشاد الدكتور طارق، بالجهد المبذول من قِبل الإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب في الحصول على المراكز الأولى في هذه البطولة، موجهاً الشكر لهم ومؤكدًا على اهتمام الجامعة بالجانب الرياضي وتشجيع الطلاب بشكل دائم ومستمر لتتمكن الجامعة من تخريج أجيال جديدة ونماذج مشرفة قادرة على المنافسة والمساهمة في بناء الوطن، مؤكدا أن الجامعة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين رياضياً في كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، وأن الجامعة تعمل دائماً على تهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المتنوعة.

وقدم رئيس جامعة بني سويف التهنئة للطلاب الفائزين، وهم الطالب عمار عبد الخالق احمد والطالبة منه رمضان ميهوب بكلية التربية الرياضية، والطالب على محمد رمضان بكلية الحقوق لحصولهم على المركز الأول و3 ميداليات ذهبية، والطالبة مني حماد عبد الحسيب حماد بكلية التربية الرياضية لحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية، والطالب إسماعيل محمد عبدالحي بكلية الألسن لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.