قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة التنمية البشرية استعدادًا لتفعيل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع التنسيقي للجنة التنمية البشرية في إطار الإعداد لتفعيل المبادرة الرئاسية  "بداية جديدة لبناء الإنسان "ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية، والذي أطلقته وزارة الصحة، وذلك في ضوء الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والمكلفة بإعداد ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان المصري

 

حضر الاجتماع:   بلال حبش نائب المحافظ المشرف على لجنة التنمية البشرية بالمحافظة العميد محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الأستاذ محمد سيد البحيري مقرر اللجنة مدير وحدة السكان بالديوان العام ، وباقى أعضاء اللجنة " التي تضم في عضويتها " : وكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات المعنية من :التضامن الاجتماعي، التأمين الصحي ، التعليم، الأوقاف ، الشباب والرياضة ، المنطقة الأزهرية ، رؤساء الوحدات المحلية ،وحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن، الكنيسة،مقرري المجالس القومية للمرأة والسكان والطفولة والأمومة، الوحدة الاقتصادية ،التعاون الدولى ،التخطيط ومتابعة الخطة وأعضاء وحدة السكان بالمحافظة 

 

وخلال الاجتماع تم استعراض مهام وتكليفات لجنة التنمية البشرية" التي شكلها المحافظ برئاسته" ،للاتفاق على تنفيذ خطة عمل مُجمعة بمستهدفات محددة لتنمية الإنسان المصري،بجانب مناقشة مقترحات مشاركة الأجهزة والجهات التنفيذية لتفعيل المبادرة،وفق خطة العمل التي يتم إقرارها بمعرفة الوزارات والهيئات والمجالس المركزية،وذلك ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية والذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية فى مجالات الصحة، والرياضة والتعليم والثقافة والعمل، بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى فى تقديم الخدمات وتحقيق التكامل بينهم للوصول إلى خلق أجيال صحيحة رياضيا تتمتع بالثقافة وتمتاز بالحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ وقادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتمتلك المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل، وتعمل فيه الدولة على تطوير البنية التشريعية وتحديثها من خلال أجهزتها ومؤسساتها

 

حيث تستهدف المبادرة تنسيق العمل بين الوزارات والجهات المشاركة لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات مجتمعة بأسلوب تكاملي تشاركي لضمان عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة للمواطن والتي تستهدفه مباشرة وذلك بالاستفادة من المصادر المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا من خلال تنفيذ برنامج موحد يهدف لتحقيق التنمية البشرية بصورة فعالة بمحاورها الرئيسية الأربعة التعليم، الصحة العمل والحماية الاجتماعية

 

وتقدم المبادرة جميع الخدمات للمواطن خلال 100 يوم "يمكن مدها فترات مماثلة تزامنا مع إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية، حيث تعد هذه المبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" إعلان عن بداية المشروع القومي للتنمية البشرية، والتي يصحبها تغطية إعلامية قوية لهذا الحدث لضمان توصيل الرسالة للمواطن وكذلك الشركاء المستقبليين في المبادرة، وسيتم التدشين المركزي للمبادرة من مهرجان العلمين وخلال المؤتمر الختامي كما يتم التدشين بجميع المحافظات تزامنا مع حدث الإطلاق، للبدء في تنفيذ جميع أنواع الأنشطة والخدمات بكافة محافظات الجمهورية بشكل مكثف عقب إطلاق المبادرة مباشرة.

 

من جهته أكد المحافظ تقديم التيسيرات المطلوبة لتفعيل المبادرة ، وتعزيز الجهود والتنسيق بين الجهات الشريكة لتحقيق أهداف المبادرة والتي تشمل تنفيذ أنشطة وجهود وبرامج تستهدف كافة المراحل العمرية  في قطاعات الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والتكنولوجية والثقافية وتأهيل لسوق العمل وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الهوية المصرية الأصيلة ، حيث سيتم العمل بالمبادرة على نطاق 225 قرية وتوابعهم على مستوى المحافظة ، مؤكدا   أهمية المبادرة في تأهيل الإنسان المصري ليتواكب مع يتم من إعادة هيكلة في التعليم والصحة ، وذلك بالتركيز على تحديد مجموعة من الاعتبارات منها المرحلة العمرية والرسائل المراد إيصالها ، وفق طبيعة كل مكان "قرية أو مدينة"وتصنيفه من حيث الطبيعة  والخصائص الثقافية ومستوى التعليم وغيرها


 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

بالصور

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد