محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة التنمية البشرية استعدادًا لتفعيل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع التنسيقي للجنة التنمية البشرية في إطار الإعداد لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية، والذي أطلقته وزارة الصحة، وذلك في ضوء الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والمكلفة بإعداد ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان المصري

حضر الاجتماع: بلال حبش نائب المحافظ المشرف على لجنة التنمية البشرية بالمحافظة العميد محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الأستاذ محمد سيد البحيري مقرر اللجنة مدير وحدة السكان بالديوان العام ، وباقى أعضاء اللجنة " التي تضم في عضويتها " : وكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات المعنية من :التضامن الاجتماعي، التأمين الصحي ، التعليم، الأوقاف ، الشباب والرياضة ، المنطقة الأزهرية ، رؤساء الوحدات المحلية ،وحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن، الكنيسة،مقرري المجالس القومية للمرأة والسكان والطفولة والأمومة، الوحدة الاقتصادية ،التعاون الدولى ،التخطيط ومتابعة الخطة وأعضاء وحدة السكان بالمحافظة

وخلال الاجتماع تم استعراض مهام وتكليفات لجنة التنمية البشرية" التي شكلها المحافظ برئاسته" ،للاتفاق على تنفيذ خطة عمل مُجمعة بمستهدفات محددة لتنمية الإنسان المصري،بجانب مناقشة مقترحات مشاركة الأجهزة والجهات التنفيذية لتفعيل المبادرة،وفق خطة العمل التي يتم إقرارها بمعرفة الوزارات والهيئات والمجالس المركزية،وذلك ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية والذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية فى مجالات الصحة، والرياضة والتعليم والثقافة والعمل، بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى فى تقديم الخدمات وتحقيق التكامل بينهم للوصول إلى خلق أجيال صحيحة رياضيا تتمتع بالثقافة وتمتاز بالحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ وقادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتمتلك المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل، وتعمل فيه الدولة على تطوير البنية التشريعية وتحديثها من خلال أجهزتها ومؤسساتها

حيث تستهدف المبادرة تنسيق العمل بين الوزارات والجهات المشاركة لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات مجتمعة بأسلوب تكاملي تشاركي لضمان عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة للمواطن والتي تستهدفه مباشرة وذلك بالاستفادة من المصادر المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا من خلال تنفيذ برنامج موحد يهدف لتحقيق التنمية البشرية بصورة فعالة بمحاورها الرئيسية الأربعة التعليم، الصحة العمل والحماية الاجتماعية

وتقدم المبادرة جميع الخدمات للمواطن خلال 100 يوم "يمكن مدها فترات مماثلة تزامنا مع إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية، حيث تعد هذه المبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" إعلان عن بداية المشروع القومي للتنمية البشرية، والتي يصحبها تغطية إعلامية قوية لهذا الحدث لضمان توصيل الرسالة للمواطن وكذلك الشركاء المستقبليين في المبادرة، وسيتم التدشين المركزي للمبادرة من مهرجان العلمين وخلال المؤتمر الختامي كما يتم التدشين بجميع المحافظات تزامنا مع حدث الإطلاق، للبدء في تنفيذ جميع أنواع الأنشطة والخدمات بكافة محافظات الجمهورية بشكل مكثف عقب إطلاق المبادرة مباشرة.

من جهته أكد المحافظ تقديم التيسيرات المطلوبة لتفعيل المبادرة ، وتعزيز الجهود والتنسيق بين الجهات الشريكة لتحقيق أهداف المبادرة والتي تشمل تنفيذ أنشطة وجهود وبرامج تستهدف كافة المراحل العمرية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والتكنولوجية والثقافية وتأهيل لسوق العمل وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الهوية المصرية الأصيلة ، حيث سيتم العمل بالمبادرة على نطاق 225 قرية وتوابعهم على مستوى المحافظة ، مؤكدا أهمية المبادرة في تأهيل الإنسان المصري ليتواكب مع يتم من إعادة هيكلة في التعليم والصحة ، وذلك بالتركيز على تحديد مجموعة من الاعتبارات منها المرحلة العمرية والرسائل المراد إيصالها ، وفق طبيعة كل مكان "قرية أو مدينة"وتصنيفه من حيث الطبيعة والخصائص الثقافية ومستوى التعليم وغيرها



