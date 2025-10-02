جامعة بني سويف الأهلية تحصد الجائزة البرونزية في مسابقة الأفضل للأنشطة الطلابية

أعلن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، الدكتور طارق علي، حصول الجامعة على الجائزة البرونزية في مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، والتي أطلقت وفقًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بهدف توثيق حصاد الأنشطة على مستوى الجامعات المصرية وتحفيز المؤسسات الأكاديمية على التميز في خدمة طلابها.



وأكد الدكتور علي، في بيان اليوم /الخميس/، أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى طلاب الجامعة، وتعزيز روح الابتكار والانتماء، وتأهيل الشباب للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية، لافتاً إلى أن الحصول على الجائزة البرونزية في المسابقة يعكس جهود الجامعة في ترسيخ ثقافة النشاط الطلابي كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية.

