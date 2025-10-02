انطلاق العرض المسرحي لطلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، انطلقت فعاليات العرض المسرحي الذي نظمه فريق المسرح من طلاب كلية الإعلام، وذلك تحت إشراف الدكتور ممدوح مكاوي، عميد الكلية، والدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة أسماء السيد، مدير رعاية الشباب بالكلية.

وأوضح الدكتور طارق أن هذا العرض يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، وتعزيز دور الفنون في تشكيل وعي الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، حيث حضر العرض عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، إلى جانب حضور طلابي واسع، حيث شهد العرض تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين أشادوا بالأداء المتميز لفريق المسرح.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح عميد الكلية أن الأنشطة الفنية، وعلى رأسها المسرح الجامعي، تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتعمل على اكتشاف مواهبه وصقلها، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق المسرح لإخراج عرض مسرحي متميز يعكس طاقات وإبداعات طلاب الكلية.