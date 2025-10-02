قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
محافظات

انطلاق العرض المسرحي لطلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، انطلقت فعاليات العرض المسرحي الذي نظمه فريق المسرح من طلاب كلية الإعلام، وذلك تحت إشراف الدكتور ممدوح مكاوي، عميد الكلية، والدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة أسماء السيد، مدير رعاية الشباب بالكلية.

وأوضح الدكتور طارق أن هذا العرض يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، وتعزيز دور الفنون في تشكيل وعي الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، حيث حضر العرض عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، إلى جانب حضور طلابي واسع، حيث شهد العرض تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين أشادوا بالأداء المتميز لفريق المسرح.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح عميد الكلية أن الأنشطة الفنية، وعلى رأسها المسرح الجامعي، تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتعمل على اكتشاف مواهبه وصقلها، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق المسرح لإخراج عرض مسرحي متميز يعكس طاقات وإبداعات طلاب الكلية.

بني سويف جامعة بني سويف اعلام بني سويف

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

رئيس جامعة بنها

التزام بتعزيز قيم الشفافية والمساءلة.. رئيس جامعة بنها : 1365 قضية تأديبية بين الطلاب وهيئة التدريس والعاملين خلال 2024/2025

المحافظ في طابا

​محافظ جنوب سيناء يتفقد رأس النقب قبل تسليم 60 منزلا بدويا للأهالي.. ويؤكد: نعمل على رفع كفاءة الخدمات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هاني سليمان: ما يسمى بخطة ترامب هدفه إنقاذ نتنياهو وإخراج إسرائيل من عزلتها

بالصور

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

