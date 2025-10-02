أخبار بني سويف| تخصيص قطع أراض لإنشاء 3 مدارس سمسطا.. والمحافظ يُرحب بالأعضاء الُجُدد من التنفيذيين

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

محافظ بني سويف يُرحب بالأعضاء الُجُدد من وكلاء وزارات الصحة والتضامن والأزهر

رحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالأعضاء الجُدد في أول حضور رسمى لاجتماع المجلس التنفيذي، وهم: الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان، الدكتورة هبة مصطفى الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الشيخ عبد الموجود عبدالله دسوقي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية ،متمنياً لهم التوفيق في تنفيذ المهام والتكليفات المسندة إليهم.

جاء ذلك في حضور، بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس"،العقيد محمد محسن نائب المستشار العسكري للمحافظة ،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، لمياءالعربي"مقررة المجلس التنفيذي"مدير إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

بني سويف.. تخصيص قطع أراض لإنشاء 3 مدارس "إعدادي وثانوي عام" بقرى سمسطا

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تخصيص بعض قطع الأراضي بمركز سمسطا ،لإقامة مشروعات خدمية في قطاع التعليم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة،وفي إطار توجهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية التي يتعامل معها المواطنون.

حيث وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض زراعية " تبرع" بمساحة 18 قيراطا،لإقامة مدرسة" إعدادي وثانوي عام" بعزبة الصعايدة التابعة لمجلس قروي مازوة ، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض زراعية "تبرع" بمساحة 3150 مترا مربعا "تبرع"بقرية الشنطور،لإقامة مدرسة ثانوي عام عليها

سكرتير عام بني سويف يناقش مع لجنة التنمية المستدامة جهود تطوبر منظومة الخدمات بالقرى

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ترأس اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اجتماع لجنة التنمية المستدامة بالقرى، وذلك بحضور نهى محمد، مقرر اللجنة ومدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، وباقي الأعضاء من وزارات: التموين، والتعليم، والشباب والرياضة، والعمل، والزراعة، ومنطقة الوعظ، ومطرانية بني سويف، وقطاع الصحة، وتعليم الكبار، والمجالس القومية (المرأة والسكان والأمومة والطفولة)، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالإضافة إلى إدارات: التعاون الدولي، والوحدة الاقتصادية، والإدارة الاستراتيجية، والبيئة، والاستثمار، والمكتب الفني، والموارد البشرية، وتنمية القرية، وشؤون الإعاقة، والسياحة، والبنية الأساسية، والصناعات الحرفية، إلى جانب رؤساء القرى المستهدفة وبعض الجمعيات الأهلية.