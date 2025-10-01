محافظ بني سويف يُرحب بالأعضاء الُجُدد من وكلاء وزارات الصحة والتضامن والأزهر

رحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالأعضاء الجُدد في أول حضور رسمى لاجتماع المجلس التنفيذي، وهم: الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان، الدكتورة هبة مصطفى الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الشيخ عبد الموجود عبدالله دسوقي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية ،متمنياً لهم التوفيق في تنفيذ المهام والتكليفات المسندة إليهم.

جاء ذلك في حضور، بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس"،العقيد محمد محسن نائب المستشار العسكري للمحافظة ،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، لمياءالعربي"مقررة المجلس التنفيذي"مدير إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.