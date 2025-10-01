قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لتدريب المعلمين الُجدد

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم، الإجراءات التي تنفذها المديرية ضمن استعداداتها لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات"برنامج التأهيل التربوي والذهني والبدني "،ممن سبق وأن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم مساعد"ضمن المرحلة الخامسة  من المسابقة.

وأعلنت  أمل الهواري وكيل الوزارة أنه تقرر  البدء في التدريب اعتباراً من الإثنين 6 أكتوبر ويستمر حتى الأربعاء 8 من نفس الشهر "من الساعة 9  صباحا ولمدة يومان  "تربوي "  ويوم واحد  " الذهني والبدني"  تحت إشراف الأستاذة غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية " ، حيث سيتم عقد التدريب في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف.

وأوضحت وكيل الوزارة أن التدريب  يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم ، لتأهيلهم تربوياً وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد ، مشيرة إلى توجيهاتها بتوفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه.

فيما أضافت غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بأن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التنمية المهنية للمعلمين ، مشيرة إلى تحديد أماكن التدريب لاستقبال ما يزيد عن 1384 معلما ومعلمة ضمن المرحلة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم  موزعين على 35 قاعة تدريبية ، والتي تشمل (مدرسة الشهيد كمال طعمه الثانوية " النيل الثانوية سابقا " ،  قاعة ومدرج نادي المعلمين ، مدرسة الثانوية الزخرفية  ، مدرج وقاعة مدرسة الصناعات الميكانيكية ، مدرسة بني سويف الفنية بنات، قاعات مركز التطوير التكنولوجي) ويستمر لمدة 3 أيام موزعة ما بين التدريب التربوي والبدني ( يومان "تربوي"  ثم  يوم واحد  "بدني" )

تجدر الإشارة إلى أن التدريب يأتي ضمن خطة الوزارة بقيادة السيد الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتكليفات الأستاذة أمل الهواري وكيل الوزارة ودعم الأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين والدكتورة ريهام الدجوي مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية بمواصلة التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد المرشحين للعمل في وظيفة معلم مساعد المرحلة الخامسة

