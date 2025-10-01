أخبار بني سويف| المحافظ يناقش تقرير إحلال وتجديد شبكة المياه في 5 قرى ولأول مرة.. تشغيل جهاز قياس وظائف التنفس

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

محافظ بني سويف يناقش تقرير إحلال وتجديد شبكة المياه في 5 قرى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يحظى بأولوية في خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير خدمات مستدامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته د. مروة هارون مدير وحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بديوان عام المحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى البدء في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بعدد من قرى مركز سمسطا، وذلك بالتمويل مناصفة بين وحدة البنية الأساسية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببن سويف.

وقامت وحدة مشروعات البنية الأساسية الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت إشراف السكرتير العام اللواء حازم عزت ورئيس لجنة التنسيق والإشراف، بتوفير الاعتماد المالي اللازم بالمشاركة مع شركة المياه، لتنفيذ عملية إحلال وتجديد الخطوط القديمة المصنوعة من مواسير الإسبستوس واستبدالها بمواسير بلاستيك (UPVC).

1000 ندوة علمية بمديرية أوقاف بني سويف ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

عقدت مديرية أوقاف بني سويف ألف ندوة توعوية على مستوى الإدارات والمساجد الكبرى ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، تحت عنوان: "الانتحار بحبوب الغلة.. خطر يهدد المجتمع والأسرة".

وذلك بتوجيهات كريمة من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت رعاية وإشراف الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف، ومتابعة الشيخ سعيد عبدالواحد مدير الدعوة.

وتطرّق الأئمة خلال هذه الندوات إلى بيان حرمة الانتحار في الإسلام، مستشهدين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد أن النفس البشرية أمانة أوجب الله حفظها، وأن المنتحر يخسر دنياه وآخرته. كما أوضحوا أن اليأس والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب التي نهى الشرع عنها.

لأول مرة.. تشغيل جهاز قياس وظائف التنفس "سيبرو متر" بعيادة السلام بمدينة بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، استعرض فيه أبرز الجهود الجديدة لدعم وتطوير المنظومة الصحية، تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفي إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، بدء تشغيل جهاز قياس وظائف التنفس "سيبرو متر" لأول مرة بعيادة السلام، اعتبارًا من يوم الأحد من كل أسبوع في التاسعة صباحًا. موضحًا أن الخدمة الجديدة تعد إضافة نوعية للمنظومة الطبية، حيث تساهم في تخفيف الأعباء عن المرضى الذين كانوا يتلقون الخدمة من خلال جهات متعاقدة مثل مستشفى بني سويف الجامعي، إذ يختص الجهاز بتشخيص أمراض الصدر عبر قياس وظائف التنفس بدقة.