محافظ بني سويف يناقش تقرير إحلال وتجديد شبكة المياه في 5 قرى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يحظى بأولوية في خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير خدمات مستدامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته د. مروة هارون مدير وحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بديوان عام المحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى البدء في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بعدد من قرى مركز سمسطا، وذلك بالتمويل مناصفة بين وحدة البنية الأساسية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببن سويف.

وقامت وحدة مشروعات البنية الأساسية الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت إشراف السكرتير العام اللواء حازم عزت ورئيس لجنة التنسيق والإشراف، بتوفير الاعتماد المالي اللازم بالمشاركة مع شركة المياه، لتنفيذ عملية إحلال وتجديد الخطوط القديمة المصنوعة من مواسير الإسبستوس واستبدالها بمواسير بلاستيك (UPVC).

ويشمل المشروع قرى "بدهل، نزلة سعيد، قفطان الشرقية، بني حلة، وحليم باشا" التابعة لمجلس قروي بدهل، وذلك ضمن خطة العام المالي 2025/2026. ويتضمن استبدال مواسير الأسبستوس القديمة بأخرى بلاستيك (UPVC) بطول 1320م،بالإضافة إلى توريد وتركيب 295 وصلة منزلية، وإحلال وتجديد غرفتي محابس،فضلًا عن توريد وتركيب 2 محبس قطر 4 بوصة ومحبس قطر 6 بوصة من الزهر المرن، بإجمالي تكلفة تتجاوز مليون و200 ألف جنيهًا.