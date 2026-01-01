عمرو أديب: الاستبشار دايمًا بداية النعمة.. ومصر بتحتفل في أمان ليلة رأس السنة

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن تفاؤله ببداية العام الجديد، مؤكدًا أن مشاهد الاحتفال بليلة رأس السنة في مختلف محافظات مصر تعكس حالة من الأمان والطمأنينة بين المواطنين.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "جايز عندك ملاحظات عن ليله راس السنه ، لكن الشيء الجميل هو البلد ، مصر ، كل مكان كل محافظة بتحتفل مبسوطه امنه مطمئنه حتى الناس اللى فى البيوت اغلبهم حاسس ان فيه شيء يستحق الامل ، ماهو الاستبشار دايما بدايه النعمه ، يارب تكون سنه حلوه وربنا يلهم ولاه الامر الحكمه الناس عايزه امل وشويه تغيير يخلى الدنيا اجمل

واحسن".