إعلام بني سويف تطلق برنامجاً تدريبياً للهيئة المعاونة لتشغيل الاستديوهات



تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أطلقت كلية الإعلام برنامجاً تدريبياً مخصصاً لأعضاء الهيئة المعاونة بهدف تنمية قدراتهم على تشغيل وإدارة الاستديوهات الإعلامية التابعة للكلية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ممدوح مكاوي عميد الكلية، والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث أوضح الدكتور طارق علي، أن البرنامج يأتي ضمن الخطة التعليمية والتدريبية التي وضعتها إدارة الكلية لتوظيف الإمكانيات التقنية الحديثة في العملية التعليمية، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب العملي بجانب الجزء النظري وإعداد بيئة تدريبية متكاملة للطلاب تحاكي متطلبات سوق العمل الإعلامي ورغبةً في تطوير مهارات الكوادر الأكاديمية بالكلية ودعم الجانب العملي لطلابها.

وأشار عميد الكلية أن التدريب يتضمن محاور تقنية وفنية متخصصة في تشغيل أجهزة الصوت والصورة والإضاءة، إضافة إلى التدريب على أحدث أنظمة الإخراج التلفزيوني والإذاعي، كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصاً للتطبيق العملي المباشر داخل الاستديوهات.