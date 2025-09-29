استعادة حركة القطارات تدريجيا بعد خروج عربات قطار عن السكة في بني سويف..صور

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم /الاثنين/، استعادة حركة القطارات بشكل تدريجي بعد خروج بعض عربات قطار (طفلة) رقم 2450 المتجه من "أسوان" إلى "أولاد سيف" عن السكة، وذلك في منطقة حوش محطة ببا في محافظة بني سويف.



وأوضحت الهيئة - في بيان لها - أن الأطقم الفنية التابعة لها تعمل حاليا على رفع الآثار الناجمة عن الحادث ومراجعة إجراءات السلامة والأمان على الخط تمهيدا لانتظام حركة التشغيل.

وقدمت اعتذارها للركاب عن بعض التأخيرات التي طرأت على جداول تشغيل القطارات على خط أسوان / القاهرة، والناجمة عن التهديات واستخدام المسارات البديلة بعد خروج بعض عربات القطار عن السكة.

وأشارت الهيئة إلى أنها شكلت لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية؟

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة على السكة من أجل ضمان أمن وسلامة الركاب واستمرارية الخدمة بأفضل صورة ممكنة حتى الانتهاء من الأعمال الجارية وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها خلال الساعات القليلة القادمة.