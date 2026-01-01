مصطفى بكري: تركي آل الشيخ قدم لفتة طيبة للتأكيد على قوة العلاقات بين مصر والسعودية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قام بعمل لفتة طيبة خلال حفل رأس السنة ضمن فعاليات موسم الرياض، عندما طلب من الفنانة أنغام غناء أغنية يا حبيبتي يا مصر للفنانة الكبيرة شادية، في مشهد وصفه بالرائع عكس حالة الحب المتبادل بين الشعبين والبلدين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المستشار تركي آل الشيخ نشر تغريدة باسم الأغنية على حسابه الرسمي، مؤكدًا أن من لا يرى حب المملكة للفن المصري يحتاج إلى طبيب عيون، مختتمًا حديثه بتوجيه التحية لمصر والسعودية والتأكيد على استمرار التعاون بينهما من أجل المصلحة القومية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن العلاقات المصرية السعودية علاقات قوية وراسخة وتاريخية على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تمثل صمام أمان للمنطقة وعمود خيمة الأمن القومي العربي.