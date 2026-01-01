مصطفى بكري: المعارضة والمستقلون يشكلون رقما هاما في البرلمان المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه من المنتظر إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة يوم 10 يناير القادم، مؤكدا أن تلك الجولة هامة لتصحيح المسار، لاختيار من يمثل البرلمان المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك توقعات بأن عدد المستقلين يمكن أن يصل لأكثر من 100 نائب، مؤكدا أن هناك أحزابا قد حسمت مقاعدها.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك توقعات بأن من سيتولى رئاسة المجلس شخصية قضائية رفيعة، مؤكدا أن المعارضة والمستقلين سيشكلون رقما هاما في البرلمان المصري.

أنه لا بد من تشكيل حكومة بين الأحزاب والمستقلين وأن يكون هناك عملية سياسية مميزة، مؤكدا أنه نحتاج إلى حراك سياسي وأن يكون هناك استجوابات للوزراء وإعادة النظر في القوانين الهامة وأهمها قانون الإيجارات القديم فلا بد من مراجعة هذا القانون.