رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
4 فرص محققة تضيع في نصف ساعة.. إثارة مبكرة بين الزمالك وسموحة
مصطفى بكري: مصر واجهت صدمات عديدة بعد تحقيق تنمية كبرى بجميع المؤسسات
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
انخفض من 96% لـ 84%.. مصطفى بكري: رئيس الوزراء أكد على أهمية استمرار انخفاض الدين العام

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء أشار إلى تراجع نسبة الدين العام من نحو 96% إلى 84%، مؤكدًا أن المستهدف هو مواصلة الانخفاض.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن  تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض الدين العام تفتح بابا واسعا للتساؤل حول مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف خلال الإطار الزمني المعلن، خاصة مع الحديث عن الوصول بمعدلات الدين إلى مستويات لم تشهدها الدولة المصرية منذ أكثر من 50 عاما.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الوضع الحالي أكثر تعقيدًا، في ظل تحول مصر إلى دولة إقليمية محورية، وتنفيذها استثمارات ضخمة في البنية التحتية، إلى جانب مواجهة صدمات عالمية متتالية، بعد تحقيق معدل نمو بلغ 5.6% في موازنة 2019-2020، قبل أن تتأثر بالأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، والتوترات الإقليمية، مع تزايد سكاني مستمر وضغوط أمنية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

مصطفى بكري رئيس الوزراء الدين العام مصطفى مدبولي الدولة المصرية

