انخفض من 96% لـ 84%.. مصطفى بكري: رئيس الوزراء أكد على أهمية استمرار انخفاض الدين العام

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء أشار إلى تراجع نسبة الدين العام من نحو 96% إلى 84%، مؤكدًا أن المستهدف هو مواصلة الانخفاض.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض الدين العام تفتح بابا واسعا للتساؤل حول مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف خلال الإطار الزمني المعلن، خاصة مع الحديث عن الوصول بمعدلات الدين إلى مستويات لم تشهدها الدولة المصرية منذ أكثر من 50 عاما.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الوضع الحالي أكثر تعقيدًا، في ظل تحول مصر إلى دولة إقليمية محورية، وتنفيذها استثمارات ضخمة في البنية التحتية، إلى جانب مواجهة صدمات عالمية متتالية، بعد تحقيق معدل نمو بلغ 5.6% في موازنة 2019-2020، قبل أن تتأثر بالأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، والتوترات الإقليمية، مع تزايد سكاني مستمر وضغوط أمنية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.