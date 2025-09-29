أخبار بني سويف| احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس..والمحافظ: نجاح برنامج عايشين بخيرها يعكس التزامنا بالزراعة المستدامة

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف.. شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي تم تنظيمها بمناسبة بدء الموسم السادس لزراعة محصول البطاطس ضمن المرحلة الثانية من مشروع "عايشين بخيرها" الذي تنفذه شركة بيبسيكو مصر، تحت إشراف وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي وبالتعاون بين مؤسسة كير مصر، ويهدف إلى تعزيز الزراعة المحلية المستدامة، وتوطين إنتاج البطاطس داخل محافظات مصر، ولتمكين الشباب والمجتمعات الريفية وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع المستوى الاقتصادي للمزارعين.

محافظ بنى سويف : نجاح برنامج 'عايشين بخيرها' يعكس التزامنا بالزراعة المستدامة

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن "برنامج 'عايشين بخيرها' يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الزراعة المستدامة وتمكين المرأة في المجتمعات الريفية".

جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج 'عايشين بخيرها' باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار.

وتسعى المرحلة الثانية، التي تمتد على ثلاث سنوات في محافظتي بني سويف والمنيا، إلى دعم أكثر من 180 ألف مستفيد، بما في ذلك 20 ألف مزارع مباشر.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير فرص الوصول إلى الأسواق.

أوقاف بني سويف تنظم ندوة توعوية حول التنمر والسخرية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

نظّمت مديرية أوقاف بني سويف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة توعوية حول التنمر والسخرية في إحدى مدارس محافظة بني سويف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور عاصم قبيصي، مدير المديرية، وذلك في إطار المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك".

ركزت الندوة على أهمية النهي عن التنمر والسخرية، حيث أكد الدكتور عاصم قبيصي أن الدين الحنيف يحث على الاحترام المتبادل، والتراحم، والتعاون، ونبذ السلوكيات السلبية، موضحًا أن التنمر والسخرية سلوكيات مرفوضة شرعًا وعقلًا لما تسببه من آثار نفسية واجتماعية ضارة على الفرد والمجتمع.