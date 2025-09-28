محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي تم تنظيمها بمناسبة بدء الموسم السادس لزراعة محصول البطاطس ضمن المرحلة الثانية من مشروع "عايشين بخيرها" الذي تنفذه شركة بيبسيكو مصر، تحت إشراف وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي وبالتعاون بين مؤسسة كير مصر، ويهدف إلى تعزيز الزراعة المحلية المستدامة، وتوطين إنتاج البطاطس داخل محافظات مصر، ولتمكين الشباب والمجتمعات الريفية وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع المستوى الاقتصادي للمزارعين.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت بأحد حقول قرية دلاص، حضور كل من :الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، الأستاذ شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر،الأستاذ كريم خضر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيبسيكو مصر، فيفيان ثابت الرئيس التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية ، منى جودة استشاري برنامح الزراعة مؤسسة كير. ومسؤول مشروع برنامح "عايشين بخيرها ببني سويف،الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، الأستاذة نهى محمد مدير التعاون الدولى والعلاقات العامة بالمحافظة

،ووسط مشاركة واسعة من المزارعين والمزارعات المشاركين في البرنامج وعائلاتهم، بجانب متطوعين من فريق عمل بيبسيكو مصر للمشاركة في زراعة المحصول الجديد.

وفي كلمته أعرب محافظ بني سويف، عن سعادته على المشاركة في هذه الفعالية، التي تعد حلقة جديدة ضمن سلسلة من الإنجازات تمثل نموذجا للنجاح تؤكد وبشكل واضح التناغم الذي يجمع بين أجهزة تنفيذية وهيئات ومؤسسات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص، وهو ما يتسق مع توجه الدولة في مجال تضافر كافة الجهود لتنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ، موجها تحية خاصة لسيدات بني سويف، اللائي كن اللبنة الأولى للمشروع في مرحلة البداية وبفضل جهودهن والتزامهن تجاوز مرحلة التجربة لتكون بني سويف نموذجا ملهما يمكن تعميمه والتوسع فيه، خاصة وأن المشروع يركز على نموذج الزراعات التعاقدية ويسعى إلى التوسع في إدخال عدد من الأنواع الجديدة من الخضار والمحاصيل الاستراتجية.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع "اليوم" خير دليل على نجاح المرحلة الأولى خلال السنوات القليلة الماضية،لاسيما أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإقامة مشروعات مستدامة وتمكين المرأة بشكل عام والريفية بشكل خاص،وتكاملاً مع جهود الدولة لتطوير قرى حياة كريمة، فضلا عن كونه رافدا جديدا يندرج تحت محور التنمية الزراعية التي تعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة منذ 2020 ، والتي تضم 6 قطاعات رئيسية تمتلك فيها بني سويف مزايا نسبية وتنافسية.

لاسيما وأن المرحلة الثانية من البرنامج "عايشين بخيرها" يستهدف أكثر من 180 ألف مستفيد، من بينهم 20 ألف مزارع مباشر، من خلال مبادرات متنوعة لدعم الدخل والصحة والتمكين. يشمل ذلك تكوين 40 مجموعة تسويق إنتاجي تضم أكثر من 600 عضو لزيادة قدرة المزارعين على بيع محاصيلهم بأسعار عادلة، وإطلاق مبادرات ادخار وتمويل شبابي يستفيد منها أكثر من 200 شاب وفتاة بقيمة مدخرات تتجاوز 18 مليون جنيه، علاوة على أن البرنامج يدعم 6 وحدات صحية ريفية ويطبق برامج تغذية أسرية يستفيد منها أكثر من 150 ألف شخص، ليجمع بين تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز معيشة الأسر الريفية وصحتها.

وخلال الاحتفالية تم تقديم عرض موجز تضمن الإشارة إلى أن المرحلة الثانية تمتد على مدار 3 سنوات في محافظتي بني سويف والمنيا باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار أمريكي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التوطين الزراعي وربط الإنتاج المحلي مباشرةً بسلسلة توريد "شيبسي"، حيث يقوم نحو 90% من المزارعين المشاركين ببيع محصول البطاطس للشركة، ليصبح محصول مصري خالص – من أرض مصرية وبأيادٍ مصرية – يُحوَّل إلى منتج مصري يصل بفخر إلى المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية.

كما تم استعراض نتائج وجهود المرحلة الأولى من البرنامج، والتي انطلقت عام 2019 ، لتمكين آلاف المزارعين والمزارعات في 4محافظات (بني سويف ،الجيزة ،المنيا والبحيرة)، نجحت في تحقيق إنجازات بارزة، شملت الوصول إلى أكثر من 500 ألف مستفيد في المحافظات الأربع، وزيادة إنتاجية البطاطس بنسبة 30%، وتمكين أكثر من 10 آلاف مزارعة بالأدوات والتدريب، فضلاً عن مساعدة أكثر من 16 ألف سيدة على تأسيس أكثر من 4,700 مشروع صغير من خلال مجموعات الادخار. كما ساهم البرنامج في ترشيد استخدام المياه وإعادة أكثر من مليار لتر من مياه الري، وتوسيع سلاسل القيمة لتشمل محاصيل جديدة مثل الخرشوف والعنب والثوم والبصل والبامية.

فيما أشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيبسيكو مصر، إلى أن الحكومة المصرية تضع التوطين الزراعي وتمكين المجتمعات الريفية ضمن أولوياتها، وهو ما يتماشى مع رؤية بيبسيكو. برنامج ’عايشين بخيرها‘ هو ركيزة أساسية في برنامج بيبسيكو الزراعي، أحد أكبر البرامج عالميًا، ويُجسّد التزامنا بدعم المزارعين المصريين، حيث نستثمر في زراعة نحو 40,000 فدان لتلبية 100% من احتياجات شيبسي من البطاطس محليًا. ومنتج مصري، يُزرع في أرض مصرية، بآيادٍ مصرية، وتُقدَّم كمنتج مصري خالص يصل لكل بيت."

وأضاف المرحلة الثانية ليست مجرد استمرار، بل خطوة أوسع لتمكين صغار المزارعين والنساء والشباب، وتزويدهم بالمعرفة والممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على الأرض وتزيد الإنتاجية. نجاح البرنامج هو انعكاس لقوة الشراكات بين بيبسيكو، ومؤسسة كير مصر، ومؤسسة بيبسيكو، والجهات الحكومية، ليكون نموذجًا للتنمية المتكاملة التي تجعل الزراعة المصرية قلب استراتيجيتنا."

بينما صرحت الرئيس التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية، برنامج "عايشين بخيرها" بأنه رحلة تغيير حقيقية داخل المجتمعات الريفية وبرنامج حياة كاملة، يخلق مجتمعات أكثر قوة ومرونة وقدرة على مواجهة المستقبل."، قائلة: "هذا البرنامج لم يعد مجرد مبادرة لدعم المزارعين، بل أصبح منصة أوسع تشارك فيها النساء والرجال والشباب معًا، ليبنوا مستقبل أكثر استدامة، موضحة أن المرحلة الثانية وإن كانت تنطلق من نجاحات المرحلة الأولى، إلا أنها تضيف بعداً جديداً للشمولية، حيث أصبح الشباب شركاء أساسيين في توفير الحلول الزراعية والاقتصادية.، وأن المؤسسة من خلال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع الوصول إلى التمويل الرقمي، تعمل على تأسيس نهج متكامل يربط الزراعة بفرص العمل، ويحل التحديات المناخية إلى فرص للنمو.