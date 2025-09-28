قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون يُواجه الفوضى البيئية.. غرامة 100 ألف جنيه لـ مُخالفي ضوابط فرز القمامة
نظر محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة.. بعد قليل
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 الأربعاء المقبل
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية
هل يجب التصدّق بملابس الميت أم يجوز الاحتفاظ بها كآخر ذكرى منه؟
إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف بني سويف تنظم ندوة توعوية حول التنمر والسخرية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

اوقاف بني سويف
اوقاف بني سويف

نظّمت مديرية أوقاف بني سويف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة توعوية حول التنمر والسخرية في إحدى مدارس محافظة بني سويف، برعاية  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور عاصم قبيصي، مدير المديرية، وذلك في إطار المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك".

ركزت الندوة على أهمية النهي عن التنمر والسخرية، حيث أكد الدكتور عاصم قبيصي أن الدين الحنيف يحث على الاحترام المتبادل، والتراحم، والتعاون، ونبذ السلوكيات السلبية، موضحًا أن التنمر والسخرية سلوكيات مرفوضة شرعًا وعقلًا لما تسببه من آثار نفسية واجتماعية ضارة على الفرد والمجتمع.

وأشار إلى قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ [الحجرات:11]، مؤكدًا أن السخرية والاستهزاء تتنافى مع تعاليم الإسلام، وأن النبي ﷺ  كان القدوة في الرحمة والرفق. ودعا الطلاب إلى التحلي بروح الأخوة والمحبة، مشددًا على أن مواجهة التنمر مسئولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وأن بناء إنسان سوي نفسيًّا وأخلاقيًّا هو الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات والبرامج التي تنفذها وزارة الأوقاف بالمحافظات؛ حرصًا على ترسيخ القيم الدينية والإنسانية الصحيحة، وبناء وعي مستنير لدى النشء والأجيال الجديدة.

بني سويف اوقاف بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

شيخ الأزهر

نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

ترشيحاتنا

اوقاف بني سويف

أوقاف بني سويف تنظم ندوة توعوية حول التنمر والسخرية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

جانب من الحملة

حملة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بشوارع بشبرا الخيمة

صورة ارشيفية

أنشطة تثقيفية لتعزيز الوعي المجتمعي في ثقافة الأقصر والطود وأرمنت وحسن فتحي

بالصور

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان منفوش.. نرمين الفقي تستعرض جمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد