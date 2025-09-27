قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة
بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
محافظات

نائب المحافظ يكشف تفاصيل استضافة بني سويف لمهرجان النباتات الطبية والعطرية

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

كشف بلال حبش نائب محافظ بني سويف، عن تفاصيل وفعاليات النسخة الرابعة من المهرجان السنوي للنباتات الطبية والعطرية والتي تستضيفه بني سويف في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل،بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد تحت رعاية وحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالقاهرة ، وفي حضور : الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية_عضو مجلس النواب وستيفن شميد مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المهندس طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري"رئيس اللجنة التنظيمية" ، ومروة صلاح مدير مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية بمصر ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، الأستاذة شيرين حسين المكتب الفني بالديوان العام ، المهندس مصطفى صبحي ، الأستاذ محمد طه المكتب الفني

حيث استعرض نائب المحافظ حزمة من الفعاليات والأنشطة والفقرات التي يتضمنها المؤتمر المزمع عقده على مدار يومي 18 و19 أكتوبر المقبل ، والتي تبدأ بالجلسة الافتتاحية ، بقص الشريط والافتتاح الرسمي للمعرض ،  ⁠جولة لتفقد فاعليات المهرجان، ⁠زراعة شجرة ، و⁠وضع حجر الأساس لمجمع النباتات الطبية والعطرية

بالإضافة إلى فاعليات وأنشطة سوف يتم تنفيذها  علي هامش المهرجان والتي تشمل (مسابقة أفضل صورة،كشك التسجيل،الاتوبيس المكشوف،مسابقة ومعرض مصغر عن النباتات الطبية والعطرية،حملة تبرع بالدم،مارثون دراجات وانشطة رياضية ،⁠بروشورات وفلايرز، ⁠ركن للأطفال

كما يتضمن المؤتمر عقد وإقامة معرض مصنوعات حرفية وتراثية، ورشة لتعليم صناعة العطور ومواد التجميل، وأمسيات ثقافية برعاية بعض دور النشر والتوزيع، وبالتنسيق مع قصر الثقافة والمجلس القومي للمرأة ، بجانب عروض كشافة ومرشدات، ⁠ركن التصوير ديكورات نباتات طبية وعطرية، فضلا عن معرض فني لعمل منحوتات تعبر عن النباتات الطبية والعطرية (إعادة تدوير) ، وعروض فنون ،المتحف المفتوح عرض مستنسخات أثرية تحكي عن تاريخ بني سويف.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

