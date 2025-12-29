قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات

حملة «دفء وطمأنينة» تجوب المحافظات
حملة «دفء وطمأنينة» تجوب المحافظات
شيماء جمال

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف - رئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية في محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر، ضمن حملة «دفء وطمأنينة» التي انطلقت مع بدء شتاء هذا العام؛ لإدخال الدفء والطمأنينة على المستحقين والأُسَر الأوْلى بالرعاية في كل المحافظات.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات»، أن حملة «دفء وطمأنينة» تستهدف دعم الأُسَر المستحقِّة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بتوفير بطاطين وألحفة وعبوات مواد غذائية لتعزيز الحماية المجتمعية لهم طوال فصل الشتاء.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» أن حملة «دفء وطمأنينة» التي يطلقها البيت سنويًّا تعمل هذا العام على توزيع البطاطين والملابس الشتوية الجديدة والمواد الغذائية على المستحقين والأُسَر الأَوْلى بالرعاية، في إطار برنامج «ستر وغطاء»، أحد البرامج التنموية الموجَّهة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية.

دفء وطمأنينة حملة «دفء وطمأنينة» بيت الزكاة والصدقات البحيرة الإسكندرية مطروح الوادي الجديد البحر الأحمر شيخ الأزهر

