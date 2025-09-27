أخبار بني سويف| المحافظ يناقش ملفات التصالح والإزالات ويتابع جهود الوحدات المحلية

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يناقش مع السكرتير العام ملفات التصالح والإزالات

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع اللواء حازم عزت السكرتير العام، الموقف التنفيذي في عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، والموجة الـ27 لإزالة التعديات، بجانب متابعة الاستعدادات الميدانية المبكرة لإجراء التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالسكرتير العام، الذي قام بعرض تقريرا مفصلاً تضمن نتائج جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في مراكز ناصر والواسطى، والتي شملت تفقد المراكز التكنولوجية للوقوف على معدلات إنجاز ملفات التصالح، والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في إنهاء الإجراءات.

محافظ بني سويف يتابع تقرير جهود الوحدات المحلية السبع ليوم الجمعة



شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تكثيف الجهود الميدانية في ملفات النظافة وتحسين مستوى الخدمات ومواجهة التعديات، مؤكداً أهمية المتابعة اليومية لتحقيق رضا المواطن والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.

جاء ذلك خلال عرض اللواء حازم عزت السكرتير العام لتقرير جهود الوحدات المحلية السبع، والذي تضمن أبرز الأنشطة المنفذة يوم الجمعة بالأرقام والنتائج المباشرة.

في مركز ومدينة ببا، نُفذت حملات موسعة في الشوارع الرئيسية والجانبية، مع رفع كميات كبيرة من المخلفات من المدينة والقرى، بالإضافة إلى تمهيد طريق رئيسي بقرية غياضة الغربية.

بني سويف.. إزالة 1200 حالة تعد على أملاك الدولة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته _ منذ بداية المرحلة في 30 أغسطس الماضي وحتى 24 سبتمبر الجاري _وصل إلى 1235 حالة (589حالة أملاك دولة + 646 زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.