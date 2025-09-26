محافظ بني سويف يناقش مع السكرتير العام ملفات التصالح والإزالات

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع اللواء حازم عزت السكرتير العام، الموقف التنفيذي في عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، والموجة الـ27 لإزالة التعديات، بجانب متابعة الاستعدادات الميدانية المبكرة لإجراء التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالسكرتير العام، الذي قام بعرض تقريرا مفصلاً تضمن نتائج جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في مراكز ناصر والواسطى، والتي شملت تفقد المراكز التكنولوجية للوقوف على معدلات إنجاز ملفات التصالح، والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في إنهاء الإجراءات.

وأوضح التقرير أنه تمت متابعة فحص الطلبات والمعاينات المسجلة على المنظومة، والاجتماع مع المختصين لبحث نسب الإنجاز وحل أي عقبات أمام المواطنين.

كما تطرق التقرير إلى جهود المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، والتي انطلقت منذ 30 أغسطس وحتى 24 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن إزالة 1235 حالة تعدٍ، بواقع 589 حالة على أملاك الدولة و646 حالة زراعة، وذلك ضمن خطة متكاملة يجري تنفيذها بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، حفاظاً على حقوق الدولة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

واستعرض السكرتير العام الموقف التنفيذي لاصطفاف المعدات بالمراكز ضمن خطة الاستعداد لفصل الشتاء، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ووزارة التنمية المحلية، والتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري. حيث شملت الجاهزية مراجعة معدات الحملة الميكانيكية من لوادر وقلابات وأوناش ومعدات إنقاذ سريع، والتأكد من جاهزيتها للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.

وجه المحافظ بمواصلة الجهود اليومية في متابعة ملفات التصالح وتنفيذ قرارات الإزالة طبقاً للبرنامج الزمني المحدد، والتأكد من الاستعداد الكامل للمشاركة في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات، مؤكداً أن تلك الملفات على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.