ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ بني سويف يناقش مع السكرتير العام ملفات التصالح والإزالات

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع اللواء حازم عزت السكرتير العام، الموقف التنفيذي في عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، والموجة الـ27 لإزالة التعديات، بجانب متابعة الاستعدادات الميدانية المبكرة لإجراء التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالسكرتير العام، الذي  قام بعرض تقريرا   مفصلاً تضمن نتائج جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في مراكز ناصر والواسطى، والتي شملت تفقد المراكز التكنولوجية للوقوف على معدلات إنجاز ملفات التصالح، والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في إنهاء الإجراءات.

وأوضح التقرير أنه تمت متابعة فحص الطلبات والمعاينات المسجلة على المنظومة، والاجتماع مع المختصين لبحث نسب الإنجاز وحل أي عقبات أمام المواطنين.

كما تطرق التقرير إلى جهود المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، والتي انطلقت منذ 30 أغسطس وحتى 24 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن إزالة 1235 حالة تعدٍ، بواقع 589 حالة على أملاك الدولة و646 حالة زراعة، وذلك ضمن خطة متكاملة يجري تنفيذها بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، حفاظاً على حقوق الدولة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

واستعرض السكرتير العام الموقف التنفيذي لاصطفاف المعدات بالمراكز ضمن خطة الاستعداد لفصل الشتاء، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ووزارة التنمية المحلية، والتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري. حيث شملت الجاهزية مراجعة معدات الحملة الميكانيكية من لوادر وقلابات وأوناش ومعدات إنقاذ سريع، والتأكد من جاهزيتها للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.

وجه المحافظ بمواصلة الجهود اليومية في متابعة ملفات التصالح وتنفيذ قرارات الإزالة طبقاً للبرنامج الزمني المحدد، والتأكد من الاستعداد الكامل للمشاركة في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات، مؤكداً أن تلك الملفات على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

ثلاثي منتخب تنس الطاولة يودعون بطولة الصين سماش من الدور الأول بالتصفيات

لاعب الزمالك السابق ينتقد فيريرا: الفوز على الجونة كان أولوية قبل القمة

رجال يد الأهلي يواجه فريق سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

