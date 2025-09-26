أوقاف بني سويف توقع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لمواجهة الأزمات والكوارث

شهدت محافظة بني سويف، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف بني سويف ومديرية الشؤون الصحية.

ووقّع البروتوكول عن مديرية أوقاف بني سويف فضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل الوزارة، وعن مديرية الصحة الدكتور هاني مصطفى جمعة وكيل وزارة الصحة.

وينص البروتوكول على التعاون المشترك بين الجانبين في حالة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وتأكيد الجاهزية الكاملة والاستعداد للتكامل في مواجهة أي طارئ، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة وأمن المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة، وتعليمات معالي الوزير المحافظ.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تكامل الجهود بين مؤسساتها المختلفة، وتفعيل الشراكة المجتمعية في إدارة الأزمات، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التدخل في أوقات الحاجة.