ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
بني سويف تستقبل فوجا سياحيا قوامه 25 زائراً ألمانياً في زيارة تفقدية لممشى الكورنيش

سياحة بني سويف
سياحة بني سويف

تواصل بني سويف،استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول وقارات العالم،والذي يتسق مع خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية  والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ "د. محمد هاني غنيم"


حيث  وصل "مساء اليوم " فوجا سياحيا _على متن الباخرة  كراون_مكون من 25 زائرا  من ألمانيا أثناء رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان ، وكان في استقبالهم فريق من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ولجنة إدارة الكورنيش لتيسير جولتهم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

 

وتضمنت الجولة  زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، واستمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية، بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

 تجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة،والتي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة،حيث قد تبنى محافظ بني سويف،استراتيجية طموحة لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.

بني سويف سياحة بني سويف محافظة بني سويف

مدبولي

وزير الشئون النيابية: بيان مرتقب لرئيس الوزراء بشأن قانون الإجراءات الجنائية

ترامب وماكرون

أسامة كمال: ماكرون الأوضح بالأمم المتحدة.. وترامب لن يفوز بنوبل ما لم ينهِ حرب غزة

الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار

المعاهد التعليمية: المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص شركاء رئيسيون في تقديم الخدمة الصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

