بني سويف تستقبل فوجا سياحيا قوامه 25 زائراً ألمانياً في زيارة تفقدية لممشى الكورنيش

تواصل بني سويف،استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول وقارات العالم،والذي يتسق مع خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ "د. محمد هاني غنيم"



حيث وصل "مساء اليوم " فوجا سياحيا _على متن الباخرة كراون_مكون من 25 زائرا من ألمانيا أثناء رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان ، وكان في استقبالهم فريق من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ولجنة إدارة الكورنيش لتيسير جولتهم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

وتضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، واستمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية، بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة،والتي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة،حيث قد تبنى محافظ بني سويف،استراتيجية طموحة لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.