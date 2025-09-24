نائب محافظ بني سويف يشهد فعاليات حفل وزارة الشباب والرياضة الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السيد بلال حبش، نائب المحافظ، لحضور فعاليات حفل ختام برنامج اكتشاف المواهب وتكريم الفائزين من أبناء المحافظة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك على مسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق بالقاهرة، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من السادة المحافظين ونوابهم، وجمع غفير من الشخصيات العامة والفنانين، إلى جانب حضور جماهيري كبير من أسر المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الطموحة "بناء الإنسان المصري".

وخلال الاحتفالية تم تكريم الفائزين من محافظة بني سويف الذين تألقوا في مجالات متعددة ضمن البرنامج، حيث حصل محمد أحمد محمد من مركز شباب صلاح سالم على المركز الأول في مجال الألعاب الإلكترونية، فيما أحرز زياد أبو النجا من مركز سمسطا المركز الثالث في القصة القصيرة، كما حققت مجموعة من طلائع المحافظة المركز الثالث في المبادرات المجتمعية من خلال عمل مشترك بعنوان "القرية النجيبة"، وهم: رحيق كارم محمود، سجى محمود سيد، محمد طارق محمد، شرين طارق خليفة، سهيلة محمود سيد.

فيما نقل نائب المحافظ السيد بلال حبش تهنئة وتحيات المحافظ د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشيدًا بما حققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة، ومؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية. وأضاف أن هذه المشاركة المتميزة تعكس جهود الدولة في بناء شخصية النشء على أسس من الإبداع والمعرفة والانتماء الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج قد شارك يه أكثر من 33 ألف مشارك من مختلف الفئات العمرية، خاصة من 8 إلى 12 عامًا، ومن 12 إلى 18 عامًا، وشملت المسابقات أكثر من 20 مجالًا إبداعيًا، من بينها: الغناء الفردي والجماعي، التمثيل، العروض المسرحية، الإنشاد الديني، الشعر، القصة القصيرة، الابتكارات العلمية، الألعاب الإلكترونية، المبادرات المجتمعية، الدوري الثقافي، المراسل الميداني، وغير ذلك من المجالات الثقافية والفنية.