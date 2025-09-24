قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
أذكار المساء.. حصّن نفسك بالأدعية النبوية قبل دخول الليل
رئيس مالاوي يعترف بالهزيمة قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات
محافظات

نائب محافظ بني سويف يشهد فعاليات حفل وزارة الشباب والرياضة الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السيد بلال حبش، نائب المحافظ، لحضور فعاليات حفل ختام برنامج اكتشاف المواهب وتكريم الفائزين من أبناء المحافظة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك على مسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق بالقاهرة، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من السادة المحافظين ونوابهم، وجمع غفير من الشخصيات العامة والفنانين، إلى جانب حضور جماهيري كبير من أسر المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الطموحة "بناء الإنسان المصري".

وخلال الاحتفالية تم تكريم الفائزين من محافظة بني سويف الذين تألقوا في مجالات متعددة ضمن البرنامج، حيث حصل محمد أحمد محمد من مركز شباب صلاح سالم على المركز الأول في مجال الألعاب الإلكترونية، فيما أحرز زياد أبو النجا من مركز سمسطا المركز الثالث في القصة القصيرة، كما حققت مجموعة من طلائع المحافظة المركز الثالث في المبادرات المجتمعية من خلال عمل مشترك بعنوان "القرية النجيبة"، وهم: رحيق كارم محمود، سجى محمود سيد، محمد طارق محمد، شرين طارق خليفة، سهيلة محمود سيد.

فيما نقل نائب المحافظ السيد بلال حبش تهنئة وتحيات المحافظ د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشيدًا بما حققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة، ومؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية. وأضاف أن هذه المشاركة المتميزة تعكس جهود الدولة في بناء شخصية النشء على أسس من الإبداع والمعرفة والانتماء الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج قد شارك يه أكثر من 33 ألف مشارك من مختلف الفئات العمرية، خاصة من 8 إلى 12 عامًا، ومن 12 إلى 18 عامًا، وشملت المسابقات أكثر من 20 مجالًا إبداعيًا، من بينها: الغناء الفردي والجماعي، التمثيل، العروض المسرحية، الإنشاد الديني، الشعر، القصة القصيرة، الابتكارات العلمية، الألعاب الإلكترونية، المبادرات المجتمعية، الدوري الثقافي، المراسل الميداني، وغير ذلك من المجالات الثقافية والفنية.

بني سويف شباب بني سويف محافظة بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

