توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم للمواطنين.. محافظ بني سويف يصطحب رئيس هيئة تنمية الصعيد في زيارة تفقدية للمجمع الصناعي الحرفي بدلهانس.. ويوجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيله

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ،في مستهل زيارته للمحافظة"اليوم" لتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المجالات والقطاعات بالمحافظة،

بدأت الزيارة بتفقد المجمع الصناعي الحرفي بقرية دلهانس بمركز الفشن ، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ ، النائب ،ووفد من الهيئة ضم العميد وائل عبد العزيز - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة إيناس فاروق التلاوي، مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة، علي حماد رئيس مركز ومدينة الفشن ، الدكتور ،الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة ببني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية

وتجول المحافظ ورئيس الهيئة داخل المجمع الحرفي ، الذي نفذته هيئة تنمية الصعيد بتكلفة 23مليون جنيهاً مكون من طابقين على مساحة 630 متراً، حيث يستهدف توفير 120 فرصة عمل ، ويتكون من طابقين ، يضم الطابق الأول الأرضي 4 ورش وحمامات وغرفة أمن ومكتب إداري ، فيما يضم الطابق الثاني :مشغل خياطة وحمامات وغرف أمن وإدارة

ناقش المحافظ خطة تشغيل المجمع ، وتذليل كافة المعوقات ، وخطةوبرامج التدريب،مؤكدا على سرعة تنفيذ الإجراءات والخطوات لبدء تشغيل المشروع ، لاسيما بعد الانتهاء من تدريب أكثر من 100 سيدة وفتاة على حرفة الخياطة والذي تم بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ووحدة التنمية الاقتصادية،حيث كلف المحافظ مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للاستفادة من التدريب في إقامة مشروعات صغيرة بتمويلات ميسرة من الجهاز ،لحين تشغيل المجمع الحرفي والذي تم طرحه ،وذلك ضمن توجه الدولة في مجال المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة والموفرة للمياه والطاقة وتلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة

فيما أشاد رئيس الهيئة بالتعاون المثمر والبناء مع المحافظة في إنشاء المشروع الذي جسد تعاونا وتكاملا بين المحافظة والهيئة وكافة الأجهزة المعنية، حيث يستهدف المشروع توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم للمواطنين بالمدن والقرى ، مؤكدا على أن الدولة تولى اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد التى عانت من إهمال تنموى فى السابق، وتسعى الدولة لإنجاز عدة مشروعات تحقق لأهالى الجنوب قفزة تنموية توفر للجميع حياة كريمةلتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030،