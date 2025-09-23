محافظ بني سويف: الدولة تدعم أي مشروعات تسهم في تشغيل الشباب وزيادة التصدير

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة ميدانية داخل أحد مصانع الملابس القطنية بشرق النيل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة أوضاع المصانع القائمة وتذليل أي معوقات تواجهها، وتشجيع توسعها في الإنتاج والتصدير، بما يدعم خطة الدولة في النهوض بقطاع الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

واستهل المحافظ جولته بالتعرف على المراحل المختلفة لخطوط الإنتاج، بدءًا من تصميم الأقمشة مرورًا بالخياطة والتجميع ووصولاً إلى التعبئة والتغليف، حيث حرص على التوقف عند كل مرحلة للتعرف على آلية العمل وحجم العمالة المشاركة فيها.

وخلال الجولة سأل المحافظ عن نسبة العمالة من أبناء بني سويف، فأكد مسؤولو الشركة أن ما يزيد على 50% من العمالة_ البالغة 3000 عامل وعاملة_ هم من أبناء المحافظة.

ودار حوار بين المحافظ والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بدران، الذي أوضح أن الشركة تصدر منتجاتها لعدد من الدول الأوروبية، وتخطط لزيادة حجم الصادرات خلال العام المقبل عبر إدخال خطوط إنتاج جديدة.

وأكد أن الدولة حريصة على دعم الشركات الناجحة التي تسهم في رفع اسم الصناعة المصرية عالميًا، مشددًا على أهمية التوسع في استخدام المكون المحلي بما يضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتحدث مدير المصنع المهندس عمرو الورداني عن تجربة الشركة في إطلاق وحدة إنتاجية تضم شبابًا وفتيات من ذوي الإعاقة السمعية، مشيرًا إلى أن الخطوة لاقت تفاعلاً كبيرًا داخل المصنع وخلقت روحًا جديدة بين العاملين.

وشدد المحافظ على أن دمج ذوي الهمم في سوق العمل يمثل أولوية، وأن ما تقوم به الشركة يعد نموذجًا يستحق التعميم في باقي المصانع.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها ستكون داعمة لكل المشروعات التي تسهم في تشغيل الشباب وزيادة الإنتاج والتصدير، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بدعم القطاع الصناعي كأحد أهم روافد التنمية الاقتصادية.

رافق المحافظ، كل من: المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأحمد العربي وكيل وزارة العمل، ومن الشركة: المهندس محمد بدران الرئيس التنفيذي، عبد الناصر هريدي مدير القطاع الإداري، والمهندس عمرو الورداني مدير المصنع، وأحمد ثروت مدير العلاقات والتواصل الحكومي، بجانب حضور طارق علي مدير العلاقات العامة بجهاز مدينة بني سويف.