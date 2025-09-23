قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: الدولة تدعم أي مشروعات تسهم في تشغيل الشباب وزيادة التصدير

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة ميدانية داخل أحد مصانع الملابس القطنية بشرق النيل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة أوضاع المصانع القائمة وتذليل أي معوقات تواجهها، وتشجيع توسعها في الإنتاج والتصدير، بما يدعم خطة الدولة في النهوض بقطاع الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

واستهل المحافظ جولته بالتعرف على المراحل المختلفة لخطوط الإنتاج، بدءًا من تصميم الأقمشة مرورًا بالخياطة والتجميع ووصولاً إلى التعبئة والتغليف، حيث حرص على التوقف عند كل مرحلة للتعرف على آلية العمل وحجم العمالة المشاركة فيها.

وخلال الجولة سأل المحافظ عن نسبة العمالة من أبناء بني سويف، فأكد مسؤولو الشركة أن ما يزيد على 50% من العمالة_ البالغة 3000 عامل وعاملة_ هم من أبناء المحافظة.

ودار حوار بين المحافظ والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بدران، الذي أوضح أن الشركة تصدر منتجاتها لعدد من الدول الأوروبية، وتخطط لزيادة حجم الصادرات خلال العام المقبل عبر إدخال خطوط إنتاج جديدة.

وأكد أن الدولة حريصة على دعم الشركات الناجحة التي تسهم في رفع اسم الصناعة المصرية عالميًا، مشددًا على أهمية التوسع في استخدام المكون المحلي بما يضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتحدث مدير المصنع المهندس عمرو الورداني عن تجربة الشركة في إطلاق وحدة إنتاجية تضم شبابًا وفتيات من ذوي الإعاقة السمعية، مشيرًا إلى أن الخطوة لاقت تفاعلاً كبيرًا داخل المصنع وخلقت روحًا جديدة بين العاملين.

وشدد المحافظ على أن دمج ذوي الهمم في سوق العمل يمثل أولوية، وأن ما تقوم به الشركة يعد نموذجًا يستحق التعميم في باقي المصانع.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها ستكون داعمة لكل المشروعات التي تسهم في تشغيل الشباب وزيادة الإنتاج والتصدير، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بدعم القطاع الصناعي كأحد أهم روافد التنمية الاقتصادية.

رافق المحافظ، كل من: المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأحمد العربي وكيل وزارة العمل، ومن الشركة: المهندس محمد بدران الرئيس التنفيذي،  عبد الناصر هريدي مدير القطاع الإداري، والمهندس عمرو الورداني مدير المصنع، وأحمد ثروت مدير العلاقات والتواصل الحكومي، بجانب حضور  طارق علي مدير العلاقات العامة بجهاز مدينة بني سويف.

ببا بني سويف اهناسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري

رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف: الدولة تدعم أي مشروعات تسهم في تشغيل الشباب وزيادة التصدير

نائبة وزير الصحة

نائبة وزير الصحة تتفقد أقسام النساء والحضان بمستشفى كفر الشيخ العام..صور

بالصور

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد