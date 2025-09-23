خلال زيارته لمصنع السويسرية.. محافظ بني سويف يُشارك عروسين من الصم والبكم فرحتهما ويعد بحضور عقد قرانهما

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موقفاً إنسانياً مميزاً خلال زيارته لمصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بشرق النيل، وذلك عقب تدشينه أول وحدة إنتاجية من الصم والبكم داخل المصنع، والتي أقامتها الشركة في إطار مبادرتها النوعية "افهمني" لدمج ذوي الهمم في بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وخلال جولته بالوحدة الجديدة التي تضم عدداً من الشباب والفتيات من الصم والبكم،التقى المحافظ بفتاة وشاب يعملان بالوحدة ويستعدان للزواج خلال الفترة المقبلة، حيث حرص على تهنئتهما والتواصل معهما من خلال مترجمة لغة الإشارة المرافقة للعاملين داخل المصنع.

وخلال الحوار، طلب العروسان من المحافظ مشاركتهما فرحتهما، ليبادر المحافظ مازحاً: "عايزكم أول ما تحددوا الميعاد تبلغوا المسؤولين في المحافظة عشان أكون معاكم يوم فرحكم إن شاء الله"، وهو ما أدخل البهجة على الحاضرين الذين تفاعلوا بالتصفيق والابتسامات.

كما أوصى المحافظ مسؤولي مديرية العمل والعلاقات الحكومية بالشركة بمتابعة موعد عقد القران والعُرس لإبلاغ المحافظة، مؤكداً أن مشاركة مثل هذه اللحظات تمثل دعماً معنوياً كبيراً للعاملين من ذوي الهمم، وتساعدهم على مزيد من الاندماج في المجتمع والإحساس بالتقدير.

وأشار المحافظ خلال حديثه إلى أن ما تقوم به الشركة يمثل نموذجاً يحتذى به في المسئولية المجتمعية، ليس فقط عبر إتاحة فرص عمل، ولكن أيضاً من خلال توفير بيئة عمل إنسانية تتيح دمج ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والمهنية على حد سواء، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها ستكون داعمة ومساندة لمثل هذه المبادرات النوعية.

رافق المحافظ، كل من: المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأحمد العربي وكيل وزارة العمل، ومن الشركة السويسرية: المهندس محمد بدران الرئيس التنفيذي، وعبد الناصر هريدي مدير القطاع الإداري، والمهندس عمرو الورداني مدير المصنع، وأحمد ثروت مدير العلاقات والتواصل الحكومي بمصنع الشركة،بجانب حضور طارق علي مدير العلاقات العامة بجهاز مدينة بني سويف.