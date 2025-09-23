أسقف بني سويف: علاقتنا بالأوقاف قائمة على المحبة وخدمة الوطن | صور

استقبل صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف، أمس، فضيلة الدكتورعاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والوفد المرافق لفضيلته وذلك في مقر مطرانية بني سويف.

روح المحبة بين الكنيسة والأوقاف

وضم الوفد المرافق كلا من الشيخ سعيد سيد مدير الدعوة والشيخ رجب حسين مدير الإدارات والشيخ محمود عام رئيس الإرشاد الديني والأستاذ أيمن اسحق عبد اللطيف مدير مكتب وكيل الوزارة.

وجاءت الزيارة في إطار روح المحبة والتعاون المشترك بين الكنيسة والأوقاف، وتأكيدا على العلاقات الطيبة التي تجمع المؤسستين الدينية في خدمة الوطن وتعزيز قيم السلام والتعايش المشترك.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان كلمات الشكر والتقدير مؤكدين على استمرار التعاون وتوحيد الجهود لما فيه خير محافظة بني سويف والعمل المشترك على ترسيخ مبادئ المواطنة والعيش الواحد بين أبناء الوطن.