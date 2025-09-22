البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي

ترأس مساء أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بالمعادي.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة الأب يوحنا عادل، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية حول "إنجيل الأحد الرابع من شهر توت"، الذي يتحدث عن "لقاء الرب يسوع مع المرأة الخاطئة".

وأشار غبطة البطريرك إلى أن إنجيل اليوم، يدعونا إلى عدم إدانة الآخرين من خلال أفكارنا، وأعمالنا، واصفًا إياه بلقاء الدينونة، والرحمة (دينونة الإنسان لأخيه الإنسان، ورحمة الله معنا).

كذلك، أجرى بطريرك الأقباط الكاثوليك حوارًا مفتوحًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة.

وأكد الأب البطريرك للمحتفى بهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية، وحضور القداس الإلهي، وفعل أعمال الخير، موصيًا الأسر المشاركة في الاحتفال بأن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم وبناتهم.

وفي نهاية الاحتفال، قام غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية.