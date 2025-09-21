نيافة الأنبا إيلاريون يصلي القداس ويعقد اجتماعًا هامًا لآباء الكهنة بالبحر الأحمر

اجتمع نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، حيث صلى القداس الإلهي بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة، أعقبه اجتماع مع مجمع آباء الكهنة، وتم خلاله مناقشة عدد من الأمور الخاصة بالخدمة.

دور زوجة الكاهن

كما ألقى القمص أنطونيوس فهمي، كاهن كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمحرم بك بالإسكندرية، محاضرة بعنوان "التوازن" لآباء الكهنة وزوجاتهم، تحدث فيها عن أهمية توازن حياة الأب الكاهن بين خدمته وبيته، وكذلك عن دور زوجة الكاهن في حياته.

وفي ختام اليوم، توجه نيافة الأنبا إيلاريون وعدد من الآباء الكهنة لافتتاح بيت ماربولس للطلبة المغتربين بمدينة الغردقة.