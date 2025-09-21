قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إرتفاع نسب حضور الطلاب بمدارس محافظة القاهرة في أول يوم دراسة|صور
عارفين هدفهم وباصين للمستقبل.. طلاب المعاهد الأزهرية يبدأون العام الدراسي الجديد| فيديو وصور
مرصد القطامية يرصد كويكب ضخم يقترب من الأرض
تزايد الاعترافات الدولية بفلسطين .. تحولات دبلوماسية تُعيد رسم ملامح الصراع
هل اليوم آخر شهر مولد النبي؟.. صلّي عليه بهذه الصيغة ولن تُوقف للحساب
تعليمات عاجلة للمدارس بتسجيل غياب الطلاب يوميا واخطار الأهالي بمدى إلتزام أبنائهم
بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد
بابا الفاتيكان: هناك من يعانون من الجوع والعطش في ظروف غير عادلة ولا إنسانية
مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية نيوهامبشير الأمريكية
اليوم.. رئيس الوزراء البريطاني يعترف رسميا بالدولة الفلسطينية
في أول يوم دراسي.. محافظ الدقهلية يُطلق خطة لتسهيل حركة المواطنين ومنع التكدس المروري |تفاصيل
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
أخبار البلد

نيافة الأنبا إيلاريون يصلي القداس ويعقد اجتماعًا هامًا لآباء الكهنة بالبحر الأحمر

ميرنا رزق

اجتمع نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، حيث صلى القداس الإلهي بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة، أعقبه اجتماع مع مجمع آباء الكهنة، وتم خلاله مناقشة عدد من الأمور الخاصة بالخدمة.

دور زوجة الكاهن

كما ألقى القمص أنطونيوس فهمي، كاهن كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمحرم بك بالإسكندرية، محاضرة بعنوان "التوازن" لآباء الكهنة وزوجاتهم، تحدث فيها عن أهمية توازن حياة الأب الكاهن بين خدمته وبيته، وكذلك عن دور زوجة الكاهن في حياته.

وفي ختام اليوم، توجه نيافة الأنبا إيلاريون وعدد من الآباء الكهنة لافتتاح بيت ماربولس للطلبة المغتربين بمدينة الغردقة.

الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر القداس الإلهي الكهنة الكاهن دور زوجة الكاهن

