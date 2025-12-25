قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
أخبار البلد

مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون

وزارتا التضامن والعمل
وزارتا التضامن والعمل

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل مضاعفة المساعدات المقدمة من الوزارتين لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتفحمها الذي وقع مساء الخميس الماضي بالطريق الإقليمي اتجاه محافظة الفيوم ما أسفر عن سقوط 8 ضحايا، وإصابة عدد من الحالات.

كما قررا كذلك مضاعفة المساعدات لأسرة كل حالة  وفاة في حادث تصادم سيارة نقل " تريلا" وسيارة ميكروباص، أمام مدخل مدينة وادي النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، الذي وقع الأحد الماضي، ما أسفر عن عن سقوط 5 ضحايا، وإصابة عدد من الحالات.

ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرة عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وصرف إعانات للمصابين بحسب كل حالة يحددها التقرير الطبي في الحادثتين.

وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

