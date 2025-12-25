مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل مضاعفة المساعدات المقدمة من الوزارتين لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتفحمها الذي وقع مساء الخميس الماضي بالطريق الإقليمي اتجاه محافظة الفيوم ما أسفر عن سقوط 8 ضحايا، وإصابة عدد من الحالات.

كما قررا كذلك مضاعفة المساعدات لأسرة كل حالة وفاة في حادث تصادم سيارة نقل " تريلا" وسيارة ميكروباص، أمام مدخل مدينة وادي النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، الذي وقع الأحد الماضي، ما أسفر عن عن سقوط 5 ضحايا، وإصابة عدد من الحالات.

ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرة عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وصرف إعانات للمصابين بحسب كل حالة يحددها التقرير الطبي في الحادثتين.

وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.