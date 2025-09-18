الأنبا انجيلوس يصلي القداس بكنيسة القديس مارمرقس وشهداء مصر بليبيا | صور

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس وشهداء مصر بليبيا،

وذلك في أجواء روحية مبهجة ومشاركة شعب الكنيسة الذي امتلأ فرحا بهذه المناسبة المقدسة.

واختُتم اليوم بالصلاة من أجل أن يحفظ الرب كنيسته وشعبه، ويبارك خدام الكنيسة وخدمتها.

كما صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، رفع بخور عشية بكنيسة الشهيدة رفقة الأثرية بسنباط، في إطار النهضة الروحية لتذكار استشهادها مع أولادها الخمسة.

وخلال العشية طيَّب نيافته رفات الشهداء بالكنيسة، وسط فرحة غامرة لكل شعبها.