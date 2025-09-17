اجتماع مجمع كهنة الشرقية والعاشر بكنيسة أبو مقار في الذكرى الـ 14 لنياحة أسقفها السابق| صور

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، القداس الإلهي بكنيسة القديس أبو مقار المُلحقة بكاتدرائية السيدة العذراء والشهيد مار مينا بفاقوس (مقر المطرانية)، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ ١٤ لنياحة مثلث الرحمات الأنبا أنجيلوس أسقف الإيبارشية السابق، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية.

وعقب القداس الإلهي، عقد مجمع الآباء الكهنة اجتماعهم الدوري بالكنيسة ذاتها، حيث جرى مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، احتفلت كنيسة رئيس الملائكة رافائيل والشهيد مارمينا العجايبي بمنطقة ألف مسكن - عين شمس، بتخريج دفعة جديدة من فصول إعداد الخدام بالكنيسة ذاتها، بحضور نيافة الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والآباء كهنة الكنيسة، حيث تضمن الحفل عدد من الفقرات المتنوعة، وتوزيع شهادات التقدير للخريجين.